Sans peur! Anitta s’emballe et fait ça à une danseuse blonde

Anitta dansait comme toujours dans l’une de ses performances live, avec son style particulier, mais elle s’est enthousiasmée avec l’un de ses danseurs. Ma mère!

5 février 2020

Mais la danseuse n’est pas qu’elle est une sainte. Cela lui a causé jusqu’à ce qu’elle ne puisse pas, et Anitta Ce sont des messieurs humains!

À la fin, il ne pouvait plus le supporter et il était si proche, mais tellement en face de lui, alors que son public criait follement et sans s’arrêter.

Et plus tard, une autre danseuse danse également de très près, cette fois une brune spectaculaire aux cheveux roux.

Mais il y a plus … Puis il revient avec qui ressemble à sa blonde gâtée, qu’il embrasse par derrière au niveau du cou. Dommage!

