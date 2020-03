Sans peur! Regardez Camilo et Evaluna se moquer cruellement de leurs ennemis de cette façon

Camilo et Evaluna provoquent à nouveau une controverse après ces taquineries bruyantes envers leurs ennemis.

10 mars 2020

L’un des plus jeunes couples du moment est le plus cher Buck et Évaluer, ces deux-là se sont récemment mariés et tous leurs fans sont devenus fous de les voir si heureux ensemble.

Malgré leur jeune âge, l’amour qu’ils ont l’un pour l’autre est supérieur à tout obstacle qu’ils rencontrent.

Il parait Buck et Évaluer ils sont au bord de la critique qu’ils reçoivent constamment à propos de l’âge qu’ils ont choisi de se marier, tout le monde pense qu’ils sont “trop ​​jeunes pour se marier”.

En plus d’être chanteurs, ces deux-là sont des youtubeurs, ils ont sur leur chaîne plusieurs followers qui attendent avec impatience les vidéos de Buck et Évaluer, ont beaucoup de grâce et de chimie pour se réunir.

Ils sont trop mignons!

.