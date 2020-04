Santé appelle à donner du sang pour éviter les pénuries dues à Covid-19

Mexico – Le directeur général du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), Jorge Trejo Gómora, a signalé qu’il pourrait y avoir une pénurie de sang au Mexique et des composants sanguins par Covid 19, afin qu’ils cherchent à prévenir.

“Expériences précédent avec d’autres contingences épidémiologiques et l’expérience dans le monde et au Mexique avec Covid 19, suggèrent et soulignent qu’il y aura un impact négatif significatif sur l’approvisionnement en sang “, a déclaré Trejo Gómora.

Lors d’une conférence de presse du Palais national, il a ajouté que le flux de donneurs efficaces dans les banques de sang diminue et le besoin de transfusion continue chez les patients hémato-oncologiques, en raison d’hémorragies obstétricales, de traumatismes, d’accidents et de transfusions de plaquettes.

Le fonctionnaire a expliqué que le plasma, qui est la partie liquide du sang, a une valeur importante pour la guérison des maladies car il contient des anticorps, qui sont des protéines qui peuvent aider à combattre l’infection.

Le plasma convalescent pourrait être utilisé pour traiter la covid-19, a déclaré Jorge Trejo Gómora, directeur général du Centre national de transfusion sanguine.

Présentation de la stratégie pandémique Covid 19 pour un approvisionnement en sang sûr, Jorge Trejo Gómora a souligné la nécessité d’un don de sang volontaire altruiste, mais toujours ordonné et aligné auquel le Ministère de la Santé (Ssa) délivre.

Trejo Gómora a noté que le plasma de convalescence est prélevé sur des patients qui se sont rétablis une infection, de sorte que les anticorps contenus dans ce plasma pourraient servir de protéines pour lutter contre des maladies spécifiques.

Pour cette raison, le travail se fait avec le plasma convalescent des personnes qui ont récupéré après avoir été infectées SRAS Co-V2, virus qui génère la covid-19, avec l’intention de trouver son utilisation pour lutter contre la maladie.

De même, il a indiqué que le National Blood System se préparait à une importante pénurie négative d’approvisionnement en sang car le niveau des donneurs a diminué en raison de la pandémie, il a donc exhorté les citoyens à continuer de donner.

Pour sa part, le sous-secrétaire à la santé, Hugo López-Gatell, a déclaré que les femmes enceintes devraient redoubler d’efforts pour éviter de contracter Covid-19 car son état le rend vulnérable à cette pandémie.

Jusqu’à présent, a rapporté que il y a déjà 194 morts, les cas confirmés s’élevaient à 3 441, les cas suspects à 10 105.