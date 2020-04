Santé appelle des médecins spécialistes pour Covid-19

Pachuca, – Le conseil d’administration du groupe Pachuca, dirigé par son président Jesús Martínez, a annoncé le don de 1600 garde-manger aux travailleurs du secteur de la santé.

Les municipalités qui bénéficieront de cette initiative des tuzos seront: Pachuca, Huejutla, Ixmiquilpan, Tizayuca et Tula, ainsi que les hôpitaux gonflables qui soutiennent la communauté étatique.

Jesús Martínez Patiño a souligné qu’il était temps de redoubler d’efforts dans cette crise sanitaire. “Nous avons décidé la fondation du Club Pachuca et de tout le groupe Pachuca de faire don de 1600 garde-manger à la meilleure équipe du monde qui sont des infirmières, des infirmières et des brancardiers, pour tous Vous et vos familles, reconnaissant l’amour que vous avez, premièrement, pour votre profession, deuxièmement, pour notre État bien-aimé, pour notre État d’Hidalgo, et troisièmement, pour notre pays, c’est un grain de sable que nous contribuons pour vous qui affrontez courageusement ce jour après jour, comme on dit, vous êtes la meilleure équipe du monde », a expliqué le manager.

Enfin, le mécanisme a été annoncé pour que chaque employé du secteur de la santé de l’État d’Hidalgo puisse récupérer son garde-manger, ce qui se fera par la remise de bons d’échange, qui pourront ensuite être échangés de manière ordonnée et avec leur distance saine respective au stade Hidalgo.

