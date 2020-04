Santé rapporte 786 cas positifs à Covid-19 à Edoméx

Toluca.- Le ministère de la Santé de l’État du Mexique a notifié que ce jour 786 cas positifs de la maladie COVID-19 sont accumulés et a précisé que 311 personnes ont déjà un congé médical, 268 sont hospitalisées et 155 sont dans un abri à domicile.

L’agence a signalé qu’il y avait 1 289 patients suspects et 2 020 cas négatifs ont résulté, a également souligné que 52 décès s’accumulent.

Il est souligné que face à cette épidémie, l’accélération des infections doit être réduite et que la stratégie Rester à domicile est appropriée, mais des efforts doivent être faits pour réaliser des exercices physiques et de relaxation, maintenir des mesures d’hygiène et éviter les visites; s’ils doivent sortir pour des raisons professionnelles ou pour effectuer des achats essentiels, ils doivent utiliser le masque.

En ce sens, le secrétaire à la Santé Gabriel O´Shea Cuevas, a remercié les Mexicains qui restent chez eux pendant cette journée nationale de la distance saine et appelle à redoubler d’efforts au cours des trois prochaines semaines et à limiter la mobilité urbaine et les contacts entre les personnes .

Il a souligné que le ministère mexicain de la Santé met la ligne 800 900 3200 à la disposition de la population pour avis et propose également sa bibliothèque virtuelle sur le site http://ddsisem.edomex.gob.mx/bvirtual/ avec des articles scientifiques liés à transmission, symptomatologie, diagnostic et épidémiologie du virus du SRAS-CoV-2.

De plus, des informations officielles et fiables sur les réseaux sociaux officiels, disponibles sur les liens https://www.facebook.com/Salud.Edomex/ et https://twitter.com/SaludEdomex