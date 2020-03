Santiago Abascal est battu par un journaliste catalan dans une interview critique à la télévision colombienne

La tournée américaine que fait le président de Vox, Santiago Abascal, le conduit à toutes sortes d’engagements politiques et journalistiques. Aucun n’a probablement été un défi plus important que son aide au programme «Question de pouvoir», par les médias colombiens Nuestra Televisión Noticias 24. Dans ce programme, le politicien a été confronté à une interview difficile menée par le journaliste catalan Gustau Alegret, qui a mis en échec plusieurs clés de l’idéologie du parti d’extrême droite avec ses questions.

Santiago Abascal dans l’interview réalisée sur NTN24

Tout au long de l’intervention, Alegret a commencé à enquêter de manière générale sur l’idéologie de son interlocuteur, puis à l’interroger sur la base de données qu’Abascal a à peine réfutées. Le moment le plus tendu est venu en parlant des politiques migratoires proposées par Vox, lorsque l’intervieweur a passé en revue une réunion au cours de laquelle le chef de la formation verte a lu une liste avec les noms de famille des bénéficiaires de l’aide publique, en soulignant certains comme Amir ou Abdelkader. Entendant ces noms d’origine arabe, ceux qui assistaient à l’événement poussaient toutes sortes de sifflets et de huées.

Abascal a nié à tout moment que ce comportement n’avait rien à voir avec le racisme, affirmant que la vidéo était biaisée et que ses critiques étaient dirigées contre le gouvernement et non contre les personnes qui reçoivent l’aide. Bien sûr, sur l’insistance des questions, il a finalement reconnu: “Cela peut contribuer à la perception erronée de certaines personnes au sujet des immigrants, mais je pense que cela contribue principalement à la vérité. “Une vérité qui serait bientôt remise en question.

Accusations sans données

Au cours de ce véritable duel dialectique, le journaliste a utilisé des données non seulement du gouvernement, mais de LaCaixa, selon lesquelles la présence d’immigrants en Espagne génère 5 000 millions d’euros nets pour l’État. Le leader d’extrême droite a déclaré que ces données “se réfèrent à l’immigration légale” et sa critique vise les immigrants illégaux qui reçoivent de l’aide. Quelque chose d’impossible, eh bien un immigré en situation irrégulière ne peut pas bénéficier d’aides d’État, dès que Gustau Alegret le lui a rappelé.

Pour tenter de se défendre, Abascal a évoqué la prétendue facilité de régularisation de la situation des immigrés clandestins. Cependant, il n’a pu fournir aucun pourcentage montrant que le nombre de ces cas était important, ce qui a provoqué le reproche de son interlocuteur: “Vous créez le problème sans connaître les données, sans savoir si elles existent”. Pour l’homme politique, il suffisait de contre-argumenter avec les perceptions subjectives: “On le voit dans la société, on le voit dans les rues, nos électeurs nous émeuvent”.

Une autre perspective

Gustau Alegret interviewe Santiago Abascal dans «Question de pouvoir»

Une autre des questions qui a le plus embarrassé le parlementaire a rappelé le passé des migrants en Espagne: “Que penseriez-vous si cette réponse que vous veniez de me donner avait été donnée par le Mexique, le Venezuela ou l’Argentine quand ils ont reçu d’énormes quantités d’Espagnols qui cherchaient un avenir mieux?”. Le leader Vox a réitéré la plus grande acceptation qu’il propose dans son programme pour les immigrants d’Amérique latine: “Nous parlons de personnes qui appartiennent à la même culture.”

Lorsque le journaliste lui a dit que cela pouvait signifier une discrimination contre les gens en raison de leur religion ou de la couleur de leur peau, Santiago Abascal s’est défendu sur la base de la “vision différente que le Maghreb a du monde”. Ignorant les différents contextes selon le pays et la complexité sociale du monde musulman, le représentant public a déclaré: “La vision islamique du monde du monde en général a un problème avec la séparation des pouvoirs, est une vision théocratique, et ils ont un problème avec l’égalité des homme et femme. “

Espagnol et américain

Le désaccord s’est également produit après la défense par Abascal des politiques économiques de Donald Trump. “Cet éloge de la politique économique du président Trump, inclut-il la politique tarifaire?”, Lui a rapidement demandé Alegret, se référant à la politique restrictive et protectionniste qu’il avait eue concernant l’introduction de produits espagnols tels que les olives ou le fromage. . “Nous ne faisons pas cela au président Trump., mais à notre gouvernement qui n’a pas pu négocier “, a répondu le conservateur avec aisance. Bien sûr, il a également nié qu’il allait défendre les intérêts espagnols lors des réunions qu’il a prévues avec des personnalités de l’administration Trump:” Nous n’allons pas parler en ces termes. “

Le journaliste a souligné la contradiction de blâmer le gouvernement de ne pas avoir défendu l’Espagne à l’étranger alors qu’il évitait la confrontation avec les États-Unis: “Vous demandez au gouvernement de le faire, vous regrettez que l’Europe doive le faire, et quand vous en aurez l’occasion, ne le mettrez-vous pas sur la table?”. Dans un surprenant changement de sujet, Abascal a préféré parler des gouvernements révolutionnaires d’Amérique latine: “Nous n’allons pas augmenter la demande lorsque les États-Unis font quelque chose de très important en Amérique latine, avec la position sur Cuba et le Venezuela”.

.