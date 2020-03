Santiago Abascal, leader de Vox, teste positif pour le coronavirus

* En développement

Quelques jours seulement après la découverte positive du coronavirus de Javier Ortega Smith, député de Vox, après la célébration de l’Assemblée générale ordinaire de Vistalegre, Le parti a ajouté un nouveau positif, plus précisément, celui du chef de la formation, Santiago Abascal. Une nouvelle que le politicien a communiquée via son compte Twitter personnel dans la nuit du jeudi 12 mars.

Le leader de Vox Santiago Abascal

“Ce mardi, en entendant le positif de Javier Ortega, j’ai mis en quarantaine et demandé à un laboratoire privé un test Covid-19”, a expliqué Abascal, avant de souligner que “le test a également été positif, donc je vais continuer à travailler à partir de maison”. “Merci pour votre inquiétude, bien que je sois raisonnablement bien”, a écrit le politicien qui, quelques heures plus tôt, avait exprimé sur le même réseau social son désir de “retrouver rapidement les personnes concernées” et pariait sur “l’unité nationale”.

“Lorsque cette crise sera terminée, nous exigerons déjà des responsabilités nombreuses et très graves. Mais nous continuons d’exiger que toutes les administrations laissent de côté tout autre chose que la lutte contre cette crise”, a demandé le leader politique. Après avoir confirmé sa contagion, Abascal a également communiqué que “je vais demander au président du gouvernement de Lors de la réunion qui a été convoquée lundi prochain avec les chefs des partis, vous pouvez participer par visioconférence ou similaire afin que nous puissions tous apporter notre vision et nos propositions“Nous continuerons d’exiger du gouvernement une unité d’action nationale, décrétant l’état d’alarme, et que toutes les ressources de l’État soient consacrées à l’atténuation de cette pandémie, qui est déjà une crise sanitaire, économique et sociale brutale”, a conclu le leader Vox.

Plus positif

Abascal rejoint ainsi la liste croissante de politiciens touchés par le coronavirus avec laquelle le gouvernement est parvenu confirmation de la propagation d’Irene Montero, ministre de l’égalité, dont le positif a été communiqué dans la matinée du jeudi 12 mars. “Je vais rester à la maison avec ma famille et effectuer mon travail par voie télématique jusqu’à ce que les autorités sanitaires le signalent. Je vais bien”, a indiqué la politique via son compte Twitter. Une histoire pour laquelle les membres de l’Exécutif se sont soumis aux tests pertinents, ajoutant un nouveau nom pour la liste des personnes infectées jeudi soir: Carolina Darias, ministre de la Politique territoriale.

.