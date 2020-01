Sara Blakely, invitée de Shark et fondatrice de Spanx, dit que cette question l’a aidée à réussir

La femme d’affaires milliardaire Sara Blakely est connue comme un succès international. Fondatrice de sa société de vêtements Spanx en 1998 dans la vingtaine, l’entrepreneur a fait partie du Top 100 très convoité de Time Magazine en 2012. Blakely est également apparu dans l’émission de téléréalité à succès d’ABC Shark Tank en tant qu’investisseur invité en 2017 et 2018. En tant que propriétaire de société averti, Blakely auparavant a révélé un aperçu de son père qui, selon elle, l’a aidée à atteindre ses objectifs.

«Shark Tank’s» Mark Cuban et Sara Blakely | Eric McCandless via .

Succès de Spanx

Forbes a indiqué que Blakely, qui était autrefois vendeur de télécopieurs, avait lancé son entreprise en 1998 avec pour mission de créer un produit qui serait très demandé. “J’aime offrir aux gens quelque chose dont ils ne savaient pas qu’ils avaient besoin et changer leur vie”, a déclaré Blakely. Après une expérience frustrante avec une paire de pantalons blancs, Blakely s’est inspirée pour couper le bas de sa bonneterie et créer un prototype avec du ruban adhésif et des trombones.

Après avoir trouvé le produit, Blakely a dû passer par quelques noms avant de s’installer sur le surnom désormais infâme. «Le mot« Spanx »était drôle», a-t-elle déclaré. «Cela a fait rire les gens. Personne ne l’a jamais oublié. »Après avoir fait face à une myriade de rejets sur l’usure révolutionnaire, Blakely a attrapé une séance avec un acheteur de Neiman Marcus, et ainsi son empire a commencé. Spanx a réalisé 4 millions de dollars de ventes au cours de sa première année et 10 millions de dollars au cours de sa deuxième année, selon Inc.

Depuis le lancement de la société en 1998, Blakely a maintenant plus de 200 produits qui vont des vêtements amincissants et des maillots de bain aux vêtements actifs, aux soutiens-gorge et même aux vêtements pour hommes selon Heavy. Blakely a également une vie personnelle complète avec un mari et quatre jeunes enfants.

L’échec peut mener au succès

Blakely crédite ses parents de l’avoir maintenue à la terre et de l’avoir guidée personnellement et professionnellement. Elle a révélé une question que son père lui poserait toujours et qui, selon elle, a fini par l’aider à trouver sa vraie vocation.

“Je m’asseyais à la table de la salle à manger quand j’étais enfant et mon père me demandait” Qu’est-ce que tu as échoué cette semaine? “”, A expliqué Blakely. “Si j’essayais de jouer à l’école et que je n’y arrivais pas, il me surclasserait. Il m’a toujours encouragé à échouer. »

Alors que les conseils peuvent sembler en arrière à certains, le requin invité a réalisé l’intention de son père dans son approche. “Je ne savais pas à l’époque à quel point ces conseils définiraient non seulement mon avenir, mais ma définition de l’échec”, a déclaré Blakely. «J’ai réalisé en tant qu’entrepreneur que tant de gens ne poursuivent pas leur idée parce qu’ils avaient peur ou peur de ce qui pourrait arriver. Mon père m’a appris que l’échec vous conduit simplement à la prochaine grande chose. C’était une parentalité assez peu conventionnelle, mais je me rends compte maintenant que si je n’avais pas échoué, je ne serais pas là où je suis aujourd’hui. »

Ne pas pleurer une carrière en droit

L’échec de son père a été utile lorsque Blakely avait poursuivi une carrière d’avocat. «J’ai essayé d’être avocate et j’ai échoué deux fois aux LSAT», a-t-elle déclaré. «Ce fut l’un des nombreux tests qui m’ont montré comment certains des plus gros échecs de notre vie nous poussent simplement vers une autre voie.»

Avec une liste de crédits à son nom telle que la liste Time 100, la fondatrice de Spanx est également la première femme milliardaire autodidacte à signer le Giving Pledge de Melinda et Bill Gates et Warren Buffett, en faisant la promesse de faire don d’au moins la moitié de son la richesse à la charité. En prenant place sur le panneau Shark Tank pendant les saisons 9 et 10, elle s’est associée à plusieurs sociétés dirigées par des femmes telles que Alice’s Table et The Kombucha Shop.

De toute évidence, le père de Blakely a aidé à la guider sur la voie du succès. Forbes rapporte que la valeur nette de Blakely est estimée à 1 milliard de dollars (c’est “milliards” avec un “B”!).