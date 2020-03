Sara Escudero triomphe avec son imitation amusante et surréaliste de María Isabel

“Votre visage me sonne”, le spectacle de talents que Gestmusic produit pour Atresmedia, a généralement toutes sortes d’invités qui osent monter sur scène pour imiter des chanteurs de renom. Ces performances spéciales servent souvent à tester les futurs candidats et c’est peut-être ce qui s’est également produit avec celui qui a assisté au onzième gala de la huitième édition. Sara Escudero a été choisie pour participer au programme et sans aucun doute, elle l’a fait. Le comédien a triomphé avec une imitation amusante de Maria Isabel, candidate à l’émission cette année.

Sara Escudero dans le rôle de María Isabel dans ‘Ton visage me sonne’

Le défi était certainement tout sauf simple et c’est que imiter une participante à cette édition n’a pas été une tâche facile, la placer juste devant et être aussi quelqu’un d’aussi aimé par le public que celui qui est responsable de «Avant de mourir que simple». Escudero a dit que c’était elle-même qui avait demandé à le faire. “Je suis un grand fan du spectacle, fan de l’affiche, allez (…) et j’étais clair que je voulais quelque chose d’amusant et comme cette fille a réveillé beaucoup de tendresse dans le programme, je lui ai demandé de rendre hommage (…) oui, je leur ai demandé de la retirer pendant des années “, a expliqué celle qui était collaboratrice de ‘Zapeando’ et ‘El intermedio’ dans laSexta ou présentateur du format ‘Dfiesta’ dans La 2, à Manel Fuentes, quelques minutes avant de monter sur le cloner pour se transformer.

Plus tard, nous avons pu voir une performance réussie dans laquelle Sara Escudero se souvenait beaucoup de cette douce fille qui est tombée amoureuse de toute l’Espagne. Il l’a fait en interprétant la chanson “Eh bien, ça va être non”, qui en son temps est devenu un vrai succès dans notre pays. La première à avoir voulu valoriser la performance était María Isabel elle-même, qui n’a pas hésité à la féliciter pour le travail accompli. “C’était très bien (…) j’avais un tout petit visage. Et il faut avouer que les paroles n’étaient pas faciles, que ce que je fais maintenant n’a pas beaucoup de différence avec ce que je chantais enfant, ce n’était pas facile “, a expliqué la jeune artiste, félicitant la femme qui pourrait être son successeur en le format.

Le verrons-nous dans la neuvième édition?

Par la suite, l’ensemble du jury n’a pas hésité à féliciter l’invité et Àngel Llàcer, et comme d’habitude, l’a invitée à rejoindre la prochaine saison. A cette occasion, l’humoriste catalan n’a pas hésité à l’emmener au plus haut point du plateau (l’ascenseur)et là, étant déjà élevé, il a tout toute l’étude a crié que nous voulons le voir dans la neuvième édition de “Votre visage me sonne”. Cela arrivera-t-il? Il est clair que c’est une véritable inconnue, mais ce qui semble être que le présentateur, le collaborateur et l’actrice peuvent rentrer chez eux satisfaits après l’accueil réalisé dans le format.

