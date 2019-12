Sara Salazar explose et envoie un message fort à Anel, l'ex-femme de José José

Aujourd'hui, une étoile brille dans le ciel, votre lumière ne s'éteindra pas et ne brillera pas en tout temps. Vos traces seront marquées sur cette terre bénie, maintenant avec les grands-parents chantant dans le royaume des cieux. Maintenant tu seras cet ange qui sera toujours avec moi, et mon cœur sera toujours avec toi. Je sais que tu prends soin de moi et me bénis d'en haut, tu ne mourras jamais tant que ta voix sera vivante. Je vois toujours ton reflet quand je me vois dans le miroir, Et aujourd'hui tu es si loin qui me donnera des conseils. A tes côtés j'ai appris à peindre mes jours gris, Nous avons eu des jours difficiles et aussi des jours heureux. Tu seras toujours l'amour de ma vie, tu ne peux pas imaginer combien cet adieu m'a fait mal. J'ai eu des jours d'angoisse et de douleur, mais aussi le bonheur que tu sois dans un meilleur endroit. Et je ne nierai pas que j'ai été rempli de peur, mais grâce à vous, j'ai appris à être un gladiateur. La promesse que je t'ai faite me croit sincère, Tu m'as préparé papa à affronter le monde extérieur. Mais je n'étais jamais prêt pour le jour de ton départ. Quand j'oublie qui je suis, tu me rappelles qui tu étais.

