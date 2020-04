Sarah Ferguson confirme accidentellement Feud de Meghan Markle et Kate Middleton

Ce n’est pas trop souvent que nous entendons Sarah Ferguson, mais lorsque nous le faisons, l’accent est mis sur ce qu’elle dit. Bien que la duchesse de York, plus connue sous le nom de «Fergie», ne soit plus mariée au prince Andrew, elle reste très proche de son ex-mari et a probablement le scoop intérieur sur à peu près tout ce qui se passe derrière les portes du palais.

S’il est vrai que les membres de la famille royale se sont unis lorsqu’ils sont devant les caméras, il y a eu des spéculations depuis longtemps que Kate, la duchesse de Cambridge et Meghan, la duchesse de Sussex ne sont pas exactement les meilleures amies. Les fans, ainsi que les médias, ont tous formé leur propre opinion sur la situation, car aucune duchesse n’a réellement dit si les rumeurs de friction entre elles étaient vraies ou non.

Maintenant, les gens sont plus convaincus qu’il y a une tension entre Meghan et Kate. Pourquoi est-ce? Eh bien, il s’avère que Fergie a accidentellement confirmé la querelle de Meghan et Kate avec ses récents commentaires.

La relation de Kate avec Meghan aurait été tendue

Kate Middleton et Meghan Markle | Karwai Tang / .

Bien que nous ayons vu Meghan et Kate agir cordialement, il a longtemps été dit qu’ils étaient impliqués dans une faille majeure. Selon elle, tout a commencé lorsque Kate et sa fille, la princesse Charlotte, ont assisté à une robe adaptée au mariage de Meghan avec le prince Harry, et les choses ne se sont pas bien passées.

La princesse Charlotte était une demoiselle d’honneur lors du mariage royal, et apparemment Meghan était quelque peu difficile. Kate était apparemment partie en larmes, et ils étaient censés être en mauvais termes depuis assez longtemps.

Des rumeurs de friction entre les belles-sœurs circulaient pendant des mois avant que l’attention ne se porte sur leurs maris: le prince William et le prince Harry. Soudain, on pensait que la rupture réelle était entre les frères et que tout allait bien entre Meghan et Kate.

Les rumeurs d’une querelle de duchesse royale sont de retour

Pendant un certain temps, la spéculation sur la tension entre les duchesses s’était arrêtée. La plupart des gens supposaient que même s’ils n’étaient pas très proches les uns des autres, tout allait bien entre eux et il n’y avait en fait aucune querelle.

Maintenant que Meghan et le prince Harry se sont officiellement séparés de la famille royale, il semble que les rapports soient de retour. International Business Times rapporte que Kate et Meghan se disputent définitivement et que la duchesse de Cambridge a en fait ignoré Meghan lors de l’une de ses dernières fonctions royales.

Les choses sont certainement difficiles pour la famille royale en ce moment, surtout compte tenu des changements majeurs qui sont apportés maintenant que Meghan et le prince Harry ne seront plus des membres de la famille royale. Cependant, il semble que Meghan et Kate ne mettent pas le passé derrière eux et que les choses ne vont pas bien du tout.

Sarah Ferguson fait allusion à une rupture entre Kate et Meghan

Pendant tous les mois où Meghan et Kate se disputaient, cela n’a jamais été confirmé par aucun membre de la famille royale – jusqu’à présent. Alors, qu’est-ce que Fergie a dit qui amène tout le monde à croire que les rumeurs sont vraies?

Ferguson a parlé de la façon dont les médias traitent les femmes et a déclaré à Australian Women’s Weekly: «Les femmes sont opposées aux autres femmes. La pêche à la traîne en ligne est vicieuse et nuisible. Nous devons nous y opposer. »

Selon le Daily Mail, la duchesse de York a déclaré à Australian Women’s Weekly qu’il y avait un «fossé» entre Meghan et Kate qui avait été mis en place par les médias. En disant cela, elle a admis par inadvertance qu’il y avait de la tension, et elle semble savoir exactement ce qui se passe entre les deux.

Cela dit, ni Meghan ni Kate n’ont fait allusion ni confirmé une querelle.