Sarah Hyland partage ses dernières vidéos et photos avec sa «famille moderne» sur Instagram

Avec 250 épisodes filmés, il est facile d’imaginer à quel point ces acteurs sont proches. Pour certains acteurs, ils connaissent leur famille-famille moderne depuis leur enfance, y compris les «enfants Dunphy», Sarah Hyland, Ariel Winter et Nolan Gould.

Le 22 février 2020, Sarah Hyland a montré un autre regard sur cette famille moderne, y compris certaines des dernières vidéos et photos que le casting prendrait ensemble sur le plateau. Voici ce que les fans en disent.

La série comique d’ABC, «Modern Family», se termine après 11 ans et 250 épisodes

Ils forment une grande famille heureuse. Avec 11 saisons et 250 épisodes, ABC Family Modern a établi et battu des records, remportant même une poignée d’Emmy Awards en cours de route. Les fans ont vu certains personnages grandir dans cette série. Gloria a eu son deuxième enfant, Claire a repris les affaires de son père, Lily a eu son premier rendez-vous.

Dans le même temps, les fans ont regardé les acteurs de Modern Family grandir. Alors qu’Alex entrait dans Caltech, Ariel Winter jouait la voix de Sofia la première de Disney Channel. Comme Haley avait des jumeaux, Sarah Hyland s’est fiancée. Sur Instagram, Sarah Hyland a partagé quelques photos et vidéos de ses derniers jours sur le plateau.

«La dernière action de grâce» – Sarah Hyland et Ariel Winter de «Modern Family» | Tony Rivetti via .

Sarah Hyland a partagé des photos de «Modern Family»

Bien qu’il y ait eu un certain nombre d’entrevues d’émotions mettant en vedette Sarah Hyland, Sofia Vergara et le reste de la distribution de Modern Family, celle-ci est arrivée juste au moment où les derniers épisodes de cette série touchaient à leur fin. Sarah Hyland a publié le 22 février 2020 et la légende disait: «11 ans. 250 épisodes. 1 famille moderne. ”

Le post comprenait un certain nombre de photos de l’actrice sur le tournage de Modern Family. Elle a également partagé une vidéo de la distribution et de l’équipe chantant «Good Riddance (The Time of Your Life)» de Green Day.

Sa collection comprenait des photos des enfants Dunphy, chacune avec une boîte en carton. Il y avait une autre photo du casting debout dans les escaliers de la maison Dunphy et une de l’actrice assise seule dans la cuisine. Bien sûr, certains fans se sont tournés vers les médias sociaux, partageant leur amour pour Modern Family et sa distribution.

Les fans ont répondu au post Instagram de Sarah Hyland

C’est plus que le casting de cette série qui se sent nostalgique et sentimental. Les fans de célébrités et de familles modernes ont partagé leur soutien sur les réseaux sociaux. Certains ont même commenté le post de Sarah Hyland, lui rapportant plus de 600 000 likes en 16 heures.

“L’histoire américaine”, a écrit Katie Welch sur la publication Instagram. “Félicitations, Bear, je suis tellement fier de vous et de votre indéniable éthique de travail! J’ai hâte de voir toutes les prochaines aventures que la vie vous réserve !! “

«J’espère que tu vas bien, Sarah. Merci pour tous les merveilleux souvenirs et rires que vous nous avez donnés au cours des 11 dernières années. Modern Family restera dans l’histoire comme l’un des plus grands spectacles de tous les temps. J’ai apprécié CHAQUE épisode. Je vous souhaite tout le meilleur “, a déclaré un utilisateur de Twitter.

Quoi. Un spectacle. Et tu as vraiment réussi, Sarah. Haley restera toujours mon personnage préféré », a écrit un autre utilisateur de Twitter.

De nouveaux épisodes de Modern Family sont disponibles sur ABC pour une courte période.