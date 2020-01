Sarah Hyland, star de “ Modern Family ”, a une théorie surprenante sur les raisons du succès de la série

Modern Family se terminera cette saison après plus d’une décennie à l’antenne. Beaucoup de gens ont des théories sur la raison pour laquelle la sitcom ABC a duré 11 saisons. Ce pourrait être la diversité de l’émission, y compris des personnages gays, latins et asiatiques. Il pourrait s’agir de la multi-génération d’Ed O’Neil jusqu’à Aubrey Anderson-Emmons. Sarah Hyland a peut-être la théorie la plus surprenante sur la longévité de l’émission.

L-R: Ty Burrell, Julie Bowen, Sarah Hyland | ABC / Tony Rivetti

Hyland était sur un panel de Television Critics Association pour la dernière saison de Modern Family le 8 janvier, avec ses co-vedettes et producteur Steven Levitan. Elle et Levitan ont partagé leurs théories sur leurs 11 années de bonne fortune. Modern Family est diffusé le mercredi à 21 h sur ABC.

Sarah Hyland attribue le succès de «Modern Family» à ces personnes surprenantes

Quand les fans pensent à Modern Family, ils pensent aux acteurs et aux écrivains qui leur donnent des choses drôles à dire. Sarah Hyland voulait créditer certaines des personnes que vous ne voyez jamais.

Sarah Hyland | ABC / Jill Greenberg

“Je pense que les opérateurs de caméras et nos tireurs de mise au point sont vraiment incroyables de pouvoir se connecter au public”, a déclaré Hyland. «Le format dans lequel cette émission a été filmée dans ce style de faux documentaire, je pense que cela donne au public l’impression d’être à la maison lorsque nous donnons un look à la caméra, aux push-ins et aux wraps que les opérateurs de la caméra et les tireurs de mise au point font . “

Même dans les scènes solo de Sarah Hyland, elle a un costar

Modern Family coupe souvent des personnages assis sur le canapé en train de parler à la caméra. Le public n’y pense peut-être pas, mais il y a quelqu’un d’autre dans la scène derrière la caméra.

Sarah Hyland et Reid Ewing | ABC / Tony Rivetti

“Je pense que c’est tellement génial que l’appareil photo est comme un treizième personnage”, a déclaré Hyland. “C’est un acteur supplémentaire. Je pense que c’est ce qui attire vraiment le public et lui donne l’impression de regarder non seulement une famille, mais d’en faire partie. »

Le producteur Steve Levitan a une autre théorie

Si Steven Levitan connaissait le secret d’une émission à succès, il ne ferait que ceux-là. Il a eu des succès comme Just Shoot Me et Frasier avant Modern Family, mais aussi des concerts de courte durée comme Greg the Bunny, Men Behaving Badly, Stark Raving Mad et Back to You.

Julie Bowen et Sarah Hyland | | ABC / Tony Rivetti

“C’est une incroyable alchimie de simples éléments qui se rejoignent”, a déclaré Levitan. «C’est une chose rare, le vieux cliché de la foudre dans une bouteille, mais il arrive si rarement que les bons personnages soient créés et les bons acteurs viennent jouer ces personnages, puis les bons écrivains viennent aider à amener ces personnages à la vie et d’approfondir ces relations. “

Le timing aurait peut-être aussi été du côté de la «famille moderne»

Modern Family a commencé en 2009. Levitan ne remet pas en cause le timing pur du spectacle.

“Ce n’est probablement pas une coïncidence si la majorité de l’émission a existé à une époque où les choses se sentaient un peu plus heureuses dans le monde”, a déclaré Levitan. “Je pense que c’est juste que tous ces différents éléments se sont réunis, et c’est une chose rare.”

Personne ne tenait la «famille moderne» pour acquise

Alors que Modern Family se termine, toutes les personnes impliquées dans le spectacle peuvent dire qu’elles ont apprécié ce qu’elles avaient.

“Je ne peux pas vous dire combien de fois nous avons été sur le plateau à faire quelque chose d’une grande scène ou d’une grande notre première saison, nous sommes allés à Hawaï et nous sommes allés dans tous ces grands endroits. Nous le savions à l’époque. Nous nous arrêtions et nous regardions les uns les autres et disions: “Quelle chance avons-nous?” Cela ne se produit pas. Nous le savions depuis le début. Et je pense que nous avons tous creusé et vraiment apprécié. Il n’y a jamais eu un moment où quelqu’un sur ce casting était, comme, “je vais partir pour de meilleures choses.” “Personne n’y a jamais pensé une seconde. Beaucoup de nos écrivains originaux sont toujours là, car nous savons tous combien nous avons eu de la chance depuis le premier jour. Beaucoup d’entre nous ont juste essayé de s’y accrocher et d’embrasser cette expérience alors qu’une expérience comme celle-ci peut encore exister. »

Steven Levitan, panel de la Television Critics Association, 1/8/2020