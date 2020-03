Sarah Palin Raps “Baby Got Back” sur “The Singer Masked”

Sarah Palin est pleine de surprises et a choqué les fans de “The Masked Singer” quand elle a rappé le tube classique de Sir-Mix-a-Lot dans l’émission à succès.



Dans un moment de “pari que vous n’avez pas vu venir”, l’ancienne gouverneure de l’Alaska, Sarah Palin, s’est révélée être l’ours du chanteur masqué. La révélation est survenue après que l’ancien candidat du Parti de la République de 2008 pour le vice-président des États-Unis soit monté sur scène avec des danseurs de fond et a interprété la confiture classique de 1992 de Sir-Mix-a-Lot, “Baby Got Back”.

Palin a dit qu’elle a décidé d’aller avec l’ours parce que son surnom est “Mama Bear”. Elle a ajouté: “Cette maman ours sort d’hibernation. Peut-être que je me suis un peu polarisée, mais comme un ours, c’est pour protéger mes petits. Sous ce masque, j’ai trouvé le courage de sortir de ma cage, arrêtez de vous cacher et affrontez le monde de front. » L’animateur Nick Cannon a déclaré que c’était probablement la révélation la plus surprenante de The Masked Singer.

L’ancien politicien s’est adressé à sa performance dans un tweet alors qu’elle partageait un extrait de la série et écrivait: “🙈Yep … tu étais moi derrière la #BearMask, j’ai adoré chanter sur la scène de The Masked Singer ~ c’était vraiment une explosion ( maintenant que c’est fini !!) Super de travailler avec les MEILLEURS producteurs et équipes, dont beaucoup ont été si bons avec notre famille au fil des ans. ” Regardez Sarah Palin essayer le classique de Sir-Mix-a-Lot ci-dessous.

