Sarah Paulson jouera un personnage principal dans American Horror Story Saison 10

À la une des nouvelles que FX s’est engagé dans trois autres saisons de histoire d’horreur américaine, Sarah Paulson a maintenant révélé qu’elle revenait pour la saison 10 de l’émission Ryan Murphy. Non seulement cela, mais elle jouera un rôle central dans la nouvelle série, plutôt que de simplement faire une apparition en tant qu’invité. La nouvelle est certaine de faire plaisir à de nombreux fans, d’autant plus que Paulson n’a pas pu faire son apparition habituelle dans la saison 9 de la série l’année dernière.

S’adressant à The Wrap, l’actrice avait ceci à dire à propos de son retour dans American Horror Story:

«Je peux confirmer que je serai la saison prochaine. Je n’ai aucune idée de ce que ce sera… Mais je ne reviendrai pas en tant qu’invité, je serai un personnage central. “

Il est juste de dire que Paulson ne s’est jamais disputée avec les producteurs américains de Horror Story Ryan Murphy et Brad Falchuk, mais a probablement été prise dans des conflits de programmation qui l’ont empêchée d’apparaître dans American Horror Story: 1984 l’année dernière. En effet, c’est peut-être son rôle dans le prochain drame Netflix de Murphy, le prequel One Flew Over the Cuckoo’s Nest Ratched, qui lui a fait abandonner la distribution d’ensemble pour la saison 9.

La liste de personnages de Paulson sur American Horror Story est impressionnante pour sa gamme, de deux apparitions chacune en tant que médium Billie Dean Howard, journaliste Lana Winters, et sorcière Cordelia Foxx / Goode, aux rôles de jumeaux conjoints Bette Tattler et Dot Tattler et fantôme junkie Sally McKenna . En outre, Paulson a joué un double rôle dans American Horror Story: Roanoke, et est apparu à la fois comme un tueur en série et l’un des personnages principaux d’American Horror Story: Cult.

Pour le moment, nous ne savons pas sous quelle forme la saison 10 de histoire d’horreur américaine va prendre, après AHS: 1984 fait un détour satisfaisant dans les tropes slasher. Ryan Murphy a l’habitude de publier progressivement des promos cryptiques sur une nouvelle saison de AHS, alors ne vous attendez à rien de concret pendant un moment, sans parler d’une remorque. L’implication de Paulson est une excellente nouvelle, cependant, et avec les saisons 11 à 13 confirmées, nous espérons qu’elle aura plus de personnages avec lesquels jouer au cours des prochaines années.