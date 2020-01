Sarah Paulson pourrait-elle reprendre ce personnage emblématique pour la prochaine saison de «American Horror Story»?

Récemment, FX a partagé la nouvelle que cette série d’horreur reviendrait pour une autre saison. Encore plus excitant, Sarah Paulson apparaîtra dans les prochains épisodes d’American Horror Story. Sarah Paulson reviendra-t-elle pour jouer l’un de ses rôles emblématiques établis? Voici ce que nous savons de la prochaine saison d’American Horror Story.

L’actrice Sarah Paulson assiste à la 8e soirée bénéfice du film du Museum of Modern Art | Neilson Barnard / .

Sarah Paulson est l’un des acteurs avec le plus de crédits sur “American Horror Story”

Certains la connaissent pour son rôle de Cordelia Goode aimante et chaleureuse, tandis que d’autres la connaissent comme les jumeaux conjoints Bette et Dot Tattler. Avec les membres du casting Evan Peters et Kathy Bates, l’actrice Sarah Paulson est devenue synonyme d’American Horror Story, apparaissant dans plus de 86 épisodes.

Après une absence notable d’AHS: 1984, Sarah Paulson a partagé qu’elle reviendrait pour les saisons futures d’American Horror Story. Les fans pourraient-ils voir le retour d’Hypodermic Sally? Lana Winters viendra-t-elle couvrir une autre histoire? Ally Mayfair-Richards pourrait-elle être la présidente de cet univers? Heureusement, FX a confirmé la possibilité, avec le renouvellement de cette émission de télévision.

Sarah Paulson revient pour la prochaine saison de “American Horror Story”

FX a partagé des nouvelles passionnantes avec les fans d’horreur. La chaîne de télévision a renouvelé cette série primée aux Emmy Awards au cours de la saison 13. Cela signifie que de nouveaux épisodes seront probablement diffusés à l’automne 2020.

“Ryan et Brad sont les maîtres incontestés de la télévision d’horreur, ayant créé la série limitée anthologique avec American Horror Story et entretenant son succès pendant près d’une décennie en tant que série la mieux notée de FX”, a déclaré John Landgraf de FX dans un communiqué. «Nous leur sommes reconnaissants ainsi qu’à Dana Walden et à nos partenaires de studio pour leur engagement pour trois autres années.»

Avec la récente annonce de FX est venue une confirmation, via Deadline, concernant le retour de Sarah Paulson. L’actrice devrait apparaître dans la saison 10 d’American Horror Story. En conséquence, certains fans se demandent ce que cette prochaine saison pourrait signifier pour les anciens personnages. Sarah Paulson pourrait-elle reprendre l’un de ses rôles déjà établis?

Sarah Paulson pourrait-elle revenir en tant que l’un de ses personnages bien-aimés de la série d’horreur?

Bien que rien ne soit confirmé sur les saisons à venir, il est possible que Sarah Paulson puisse reprendre l’un de ses rôles connus avec cette série. Pour American Horror Story: Apocalypse, l’actrice a interprété deux personnages, l’impitoyable et puissante Mme Wilhemina Venable et Cordelia Goode. En tant que l’un des personnages d’American Horror Story: Coven, Cordelia Goode est apparue avec l’une des sorcières de cette saison.

Pour American Horror Story: Hotel, l’actrice a de nouveau interprété deux personnages, dont l’un de la saison précédente, Murder House, Billie Dean Howard. Même les membres de la distribution comme Evan Peters sont revenus en tant que personnages comme Tate Langdon au cours des dernières saisons.

Si les mondes se sont croisés dans le passé, il n’y a aucune raison pour qu’ils ne puissent plus se croiser. Malheureusement, les fans devront attendre et voir quel sera le thème de la prochaine saison. D’autres informations seront probablement révélées au cours des prochains mois.

D’ici là, des épisodes d’American Horror Story sont disponibles en streaming sur Netflix.