American Horror Story: Sarah Paulson revient officiellement pour la saison 10

Suite à l’annonce du renouvellement de histoire d’horreur américaine, The Wrap rapporte que Sarah Paulson, lauréate des Golden Globe et Emmy, revient officiellement à la longue série d’anthologies d’horreur de Ryan Murphy pour sa dixième saison. L’alun de la série était absent pour la première fois au cours de la dernière saison en raison de conflits d’horaire avec la nouvelle série Netflix de Murphy intitulée Ratched. Paulson a également confirmé qu’elle jouera à nouveau un personnage central dans l’histoire de la saison 10.

La nouvelle saison AHS sans titre s’ajoutera à la liste croissante de projets de Paulson, notamment: la nouvelle série limitée FX Mme America en face de Cate Blanchett, Rose Byrne et plus; le nouvel épisode de l’anthologie du drame policier de Murphy Impeachment: American Crime Story qui se concentre sur la destitution de l’ancien président américain Bill Clinton; et Netflix Ratched qui est basé sur Ken Kesey Vol au dessus d’un nid de coucou.

La saison dernière 9 qui était intitulée AHS: 1984, il a été fixé à l’été 1984, cinq amis s’échappent de Los Angeles pour travailler comme conseillers au Camp Redwood. Alors qu’ils s’adaptent à leur nouveau travail, ils apprennent rapidement que la seule chose plus effrayante que les contes de feu de camp est le passé qui vient vous hanter.

Il mettait en vedette des aluns de la série Emma Roberts, Cody Fern, Billie Lourd, Leslie Grossman et John Carroll Lynch ainsi que les nouveaux membres du casting, le médaillé d’or olympique Gus Kenworthy, Zach Villa (Destructeur) et DeRon Horton (Chers Blancs). Joie vétéran Matthew Morrison et Pose La star Angelica Ross, qui ont tous deux travaillé avec les autres spectacles de Murphy, a également signé la saison dernière.

FX rapporte que l’audience totale de la série est supérieure à 1 milliard de téléspectateurs sur ses 103 épisodes et neuf saisons. histoire d’horreur américaine, qui a présenté les stars Sarah Paulson, Kathy Bates, Evan Peters, Billie Lourd, Jessica Lange, Emma Roberts, Taissa Farmiga, Lady Gaga, Angela Bassett, Dylan McDermott, Connie Britton, et bien d’autres durant sa course, a reçu 95 nominations aux Emmy Awards et a remporté 16 fois, ainsi que deux prix Golden Globe.