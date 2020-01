Sarah Shahi jouera dans «Sex / Life» – Nouvelle série dramatique Netflix

HISTOIRES CONNEXES

Le sexe / la vie de Sarah Shahi sera bientôt diffusé sur Netflix.

Le vétérinaire de la télévision (Person of Interest, Reverie) a décroché le rôle principal dans la dramatique «torride, axée sur les femmes» du EP UnREAL Stacy Rukeyser.

Sur la base des 44 chapitres de BB Easton sur 4 hommes, sexe / vie – qui a reçu une commande de huit épisodes sur Netflix -, Shahi joue Billie Connelly, une mère de famille de deux enfants en banlieue qui part à la recherche de la citadine sexy et célibataire qu’elle avait l’habitude de être une décennie plus tôt. Elle fait un voyage chargé de fantaisie dans une voie de mémoire qui place son cadeau très marié sur une trajectoire de collision avec son passé d’enfant sauvage.

Shahi a récemment occupé des rôles récurrents dans Showtime’s City on a Hill et ABC’s The Rookie. Elle a également joué dans un épisode de Heartstrings, l’anthologie sur le thème Dolly Parton de Netflix. Des crédits supplémentaires incluent Chicago Fire, The L Word et Alias.

X