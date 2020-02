Sarah Stanley rejoint et Sandra Huggett revient – HITC

Des visages familiers reviennent dans un autre épisode stellaire de Grantchester.

Le casting de l’épisode 5 de la saison 5 de Grantchester est suffisant pour garder les fans satisfaits.

Alors, comment vous en êtes-vous amusé jusqu’à présent?

Certains diront que le paysage des drames policiers britanniques ces dernières années est devenu sursaturé. En effet, il y a un argument à faire, mais quand tant d’entre eux valent la peine d’être regardés, il est difficile de voir quel est le problème.

De toute évidence, il y en a de meilleurs que d’autres, et si nous devions peser nos favoris, Grantchester ferait son chemin jusqu’au sommet de la pile.

Basée sur les nouvelles de The Grantchester Mysteries écrites par James Runcie, cette série – écrite par Daisy Coulam – a transporté le public dans le passé du village titulaire du Cambridgeshire depuis 2014.

Maintenant, nous sommes dans la saison 5 et ça va sans doute encore mieux. Le révérend Will Davenport (joué par le merveilleux Tom Brittney) est une superbe et engageante piste, aidée par une multitude de talents de l’industrie à tous les niveaux, comme l’épisode 5 le prouve certainement…

Grantchester série 5 épisode 5 cast

Comme l’a souligné IMDb, la distribution de la série 5 de l’épisode 5 de Grantchester comprendra:

– Ross Boatman comme Vic Morgan

– Nick Brimble dans le rôle de Jack Chapman

-Tom Brittney en tant que Will Davenport

– Jim Caesar comme Mathew Butler

– Lauren Carse dans le rôle d’Ellie Harding

– Oliver Dimsdale comme Daniel Marlowe

– Jack Donoghue comme Luke

– Robson Green en tant que Geordie Keating

– Bradley Hall en tant que Larry Peters

– Sandra Huggett comme Marie Morgan

– Tessa Peake-Jones en tant que Mme Chapman

– Sarah Stanley dans le rôle de June Butler

– Al Weaver en tant que Leonard Finch

Pleins feux sur Sandra Huggett

Sandra Huggett revient en tant que Marie Morgan, qui a été présentée dans l’épisode 3.

C’est super de la revoir! L’actrice anglaise de 46 ans est bien connue pour avoir joué DS MacKinnon sur Coronation Street de 2016 à 2019, mais a également joué dans des titres télévisés tels que Casualty (Holly Miles), Hetty Feather (Fanny Duffet), In the Club (Maxine) , Dans la chair (Shirley Wilson), Médecins (divers), Leaving (Angela), Vincent (Roxanne) et Affaires familiales (Holly Hart).

Selon IMDb, elle est apparue pour la première fois sur les écrans du film Swept from the Sea de 1997, dans lequel elle a joué l’épouse de frère Bodan.

Présentation de Sarah Stanley

Sur la page IMDb de Sarah Stanley, son rôle dans Grantchester est répertorié comme son premier.

Elle rejoint le mix dans l’épisode 5 en tant que personnage de June Butler. Cependant, Revolution Talent note également qu’elle a joué dans la production de West End de Curious Incident de The Dog In The Night-time.

Dans un tweet, elle a plaisanté: «Première télé en 14 ans… J’espère que je ne suis pas s ** t. Ne soyez pas trop excité: une ligne. Mais portant une robe de chambre élégante. Puis retour dans l’épisode 5 avec quelques scènes… »

