SAT étend la limite de dépôt de déclaration de personnes physiques

Mexico.- Le Comité exécutif national (CEN) du Parti d’action nationale (PAN), a mis en garde contre la possible intention du gouvernement du président López Obrador d’exproprier l’épargne des travailleurs afin de réunir des ressources pour faire face à la crise économique causée par la pandémie de coronavirus. .

Le porte-parole du PAN CEN, Fernando Herrera Ávila, a demandé au gouvernement fédéral de se définir et de préciser s’il est ou non à l’origine de l’initiative d’exproprier l’épargne des travailleurs.

Fernando Herrera a demandé une définition claire et précise du président car, selon lui, depuis qu’il a remporté les élections, ses proches collaborateurs ont créé un climat d’incertitude et d’anxiété à propos des pensions et des Afores, avec l’intention que le gouvernement fédéral obtienne plus de ressources. .

Herrera Ávila a souligné qu’il existe de nombreux antécédents qui dénotent la main du gouvernement derrière de telles propositions.

Le porte-parole du PAN a rappelé que le sénateur Pedro Haces, de Morena, avait publiquement proposé, avant López Obrador en février dernier, de revenir à l’ancien système de retraite collectif à fonds unique, comme il l’avait fait avant la loi de 1997, afin que l’épargne de les travailleurs sont à nouveau gérés par l’IMSS.

Maintenant, a déclaré le PAN, le gouvernement fédéral revient à nouveau sur la question par le biais du parti travailliste, dont la proposition apparaît dans la Gazette de la Chambre des députés mardi, et consiste à faire disparaître les Afores pour faire des économies à tous. travailleurs à la nouvelle Banco del Bienestar.

La disparition des Afores, a-t-il souligné, est une idée encouragée par le gouvernement parmi ses groupes apparentés. En octobre 2018, le président élu de l’époque, López Obrador, a rencontré un groupe de retraités qui lui a demandé de présenter directement une initiative pour faire disparaître les Afores.

De cette façon, a conclu Fernando Herrera Ávila, il existe de nombreux antécédents du sujet lié au gouvernement actuel, il doit donc être délimité publiquement et catégoriquement, afin de ne pas générer plus d’anxiété chez les travailleurs.