‘Saturday deluxe’ (17,5%) maintient son leadership contre le déclin de ‘The Sixth Night’ (7,3%)

María Jiménez dans ‘Saturday deluxe’

«Saturday deluxe» continue avec son leadership et sans aucune autre offre faite par la compétition. Ainsi, le programme du cœur présenté par Jorge Javier Vázquez marque 17,5%, seulement -0,1 point par rapport au samedi précédent. ‘The Sixth Night’ accuse une baisse plus importante, donc il marque un grand 7,3%, perdant -0,7 points en une semaine.

Qui vient est “Le film”. L’espace de film Antena 3 a diffusé “Journey to the center of Earth 2: The Mysterious Island” et, bien qu’il marque un faible 10,9%, il augmente de +2,2 points en 7 jours. Quatre marques un grand 7,1% avec “12 courageux”, qui baisse de -0,3 points en termes de bande de la semaine dernière. Cependant, qui souffre d’une plus grande descente est La 1, car “Comment écrivez-vous l’amour?” récolte un court 6,8%, ce qui se traduit par -2 points.

Prime time

· ‘Saturday deluxe’ (17,5%) maintient ses données et le leadership de la nuit

· ‘LaSexta noche’ signe un important 7,3%, bien qu’en baisse de -0,7 point

· Le cinéma Antena 3 progresse de +2,2 points à 10,9%

· Excellent 7,1% pour le film Four

· Le 1 ne réussit pas au cinéma et marque un court 6,8% et -2 points

Telecinco

«Saturday deluxe»: 1 888 000 et 17,5%

Antenne 3

‘Le film’ “Voyage au centre de la Terre 2: l’île mystérieuse”: 1 600 000 et 10,9%

1

«Rapport hebdomadaire»: 1 378 000 et 9,3%

‘Cinéma’ “Comment épelez-vous l’amour?”: 1 003 000 et 6,8%

le sixième

«The Sixth Night: Previous»: 789 000 et 5,4%

«la sixième nuit»: 802 000 et 7,3%

Quatre

«Premières dates»: 774 000 et 5,2%

«Le blockbuster: c’est la guerre» «12 braves»: 993 000 et 7,1%

Le 2

«Manfred von Richthofen: le baron rouge»: 241 000 et 1,7%

‘Le cinéma de La 2: Présentation’ “L’innocent”: 486 000 et 3,3%

Comprend:

– ‘Le Cinéma de La 2: Film’ “Les Innocents”: 493 000 et 3,3%

Tard dans la nuit

· 8% pour le film Antena 3, qui perd -0,8 point en une semaine

· Écoles de données pour les options de film de La 1

· Le film Four obtient un score acceptable de 6,3%, mais perd -2,2 points

Antenne 3

«Contact» «Cinéma»: 612 000 et 8%

Telecinco

«Saturday deluxe» (suite): 1 888 000 et 17,5%

Quatre

‘Cinema Four’ “The Last Knights”: 415 000 et 6,3%

1

‘Cinéma 2’ “Je dirai ton nom”: 468 000 et 5,1%

‘Cinéma 3’ “Impossible d’acheter mon amour”: 225 000 et 5%

le sixième

«la sixième nuit» (suite): 802 000 et 7,3%

Le 2

“La nuit thématique” “Le mauvais air que nous respirons”: 161 000 et 1,8%

Comprend:

– «Il y a quelque chose dans l’air»: 199 000 et 1,8%

– «À bout de souffle»: 129 000 et 1,7%

‘Documents tv’ “Les graines du profit”: 88 000 et 1,9%

Table et après-midi

· «Viva la vida» (11,5%) rapporte -1,3 points en une semaine

· «Quatre par jour: week-end» conforme à 4,7%

· “Le Seigneur des anneaux: la communauté de l’anneau” obtient un discret 5,7% au sixième

Telecinco

«Viva la vida»: 1 450 000 et 11,5%

1

“Séance de l’après-midi” “La petite amie de la chaîne”: 1 607 000 et 12,2%

‘Séance de l’après-midi 2’ “Un amour à New York”: 1 471 000 et 11,8%

‘Présentation cinéma de quartier’ “Marisol en route pour Rio”: 1 292 000 et 10,5%

Comprend:

– ‘Cinéma du quartier’ “Marisol en direction de Rio”: 1 366 000 et 11%

Antenne 3

‘Multicine’ “Une aventure interdite”: 1 691 000 et 12,9%

‘Multicine 2’ “Mort dans le lac”: 1 457 000 et 11,8%

‘Multicine 3’ “Les liens qui unissent”: 1 273 000 et 10,3%

le sixième

‘Cinéma’ “Le Seigneur des anneaux: la communauté de l’anneau”: 736 000 et 5,7%

‘Cinéma 2’ “La menace solaire”: 440 000 et 3,7%

Quatre

‘Home cinema’ “La recherche”: 772 000 et 5,9%

‘Home cinema 2’ “600 kilos d’or pur”: 543 000 et 4,5%

«Quatre par jour: le week-end»: 598 000 et 4,7%

Le 2

«Connaître et gagner: le week-end»: 626 000 et 4,7%

«Grands documentaires»: 347 000 et 2,7%

Comprend:

– «Animaux et amour»: 384 000 et 2,9%

– «Animaux et amour»: 331 000 et 2,6%

– «Chemins du monde»: 325 000 et 2,6%

“Opération Cosmographie” des gardiens du patrimoine: 294 000 et 2,5%

«Le premier homme»: 353 000 et 2,9%

«Première guerre mondiale de Churchill»: 238 000 et 1,8%

Matin

· Baisse de -1,8 point pour la ‘Socialité’ (13,2%)

· ‘Week-end du cœur’ (8,3%) perd -1,2 points

· Grande 7,5% pour «Quatre par jour: Week-end», ce qui améliore +1,1 points

Telecinco

«J’adore la télé»: 25 000 et 3,4%

«Got Talent Spain»: 262 000 et 10%

«Plus que des voitures»: 252 000 et 5,9%

«Got Talent Spain: Momentazos»: 480 000 et 9,3%

«Socialité»: 1 203 000 et 13,2%

Antenne 3

«Unique»: 7 000 et 1,2%

«Pelopicopata»: 14 000 et 2,2%

«Pelopicopata»: 31 000 et 3,9%

«Pelopicopata»: 35 000 et 3,4%

«Le plus …»: 244 000 et 7,6%

Comprend:

– «Vidéos, vidéos»: 76 000 et 5,8%

– “Le plus …” “Drôle”: 116 000 et 5,8%

– «Le plus de télé»: 221 000 et 6,5%

– «Autour de l’année en zapping»: 390 000 et 9,1%

«Maintenant je tombe!»: 444 000 et 8,2%

«Maintenant je tombe!»: 757 000 et 8,2%

1

«Séquences en 24h»: 61 000 et 11%

«News 24h»: 101 000 et 16,1%

«Conversations à la Casa de América» «Mauricio Kartun»: 80 000 et 9,7%

«News 24h»: 160 000 et 14,1%

«News 24h»: 286 000 et 10,8%

«Opération Triomphe»: 344 000 et 7,6%

«Audience ouverte»: 437 000 et 6,4%

«Flash mode»: 520 000 et 6%

«Week-end du cœur»: 913 000 et 8,3%

Quatre

«Surferos tv»: 20 000 et 2,9%

«Mauvaises puces»: 51 000 et 4,1%

«Mauvaises puces»: 103 000 et 4,6%

«L’amant de chien»: 156 000 et 5%

«L’amant de chien»: 214 000 et 5,7%

“Égarés voyageurs” “Florianópolis”: 295 000 et 7%

«Les plages errantes» de «Recife et Natal»: 421 000 et 9,2%

«Voyageurs quatre» «Fortaleza»: 477 000 et 8%

«Quatre par jour: le week-end»: 692 000 et 7,5%

le sixième

«En code de nuit»: 4 000 et 0,8%

«Bestial»: 16 000 et 2,2%

«Bestial»: 26 000 et 2,3%

«Zipping»: 80 000 et 3,2%

«Créer la lecture: lire plus, c’est vivre plus»: 61 000 et 1,7%

‘Équipe de recherche’ “Trafic de champignons”: 149 000 et 3,6%

‘Équipe de recherche’ “Poisson B”: 314 000 et 6,8%

«Équipe de recherche» «Poissons à l’étude»: 404 000 et 6,6%

Le 2

«TVE en ligne en anglais»: 16 000 et 2,7%

«TV UNED»: 9 000 et 1,1%

«Les concerts de La 2»: 44 000 et 2,7%

«Agrosfera»: 113 000 et 3,6%

«L’Espagne en communauté»: 111 000 et 2,9%

«Pour tous les La 2»: 96 000 et 2,3%

“La 4 révolution” “Médecine”: 69 000 et 1,6%

«Opération: ruée vers l’or» «Lacs et rivières»: 104 000 et 2%

«Découvrir» «Yunnan»: 141 000 et 2,3%

«Tendance zéro»: 169 000 et 1,8%

«Active-2»: 110 000 et 0,9%

Informatif:

1

«Week-end de presse 1»: 2009 et 15,3%

«Week-end de presse 2»: 1 581 000 et 11,2%

Antenne 3

‘Antena 3 news 1 weekend’: 1 972 000 et 15,4%

‘Antena 3 news 2 weekend’: 1 697 000 et 11,9%

Telecinco

«Telecinco informationnel 15h00»: 1 855 000 et 14,4%

«Telecinco informationnel 21h00»: 1 857 000 et 13,1%

Quatre

«Quatre nouvelles sportives»: 616 000 et 4,9%

le sixième

‘laSexta news 14h’: 1 024 000 et 11%

«laSexta sports 1»: 753 000 et 6,1%

‘laSexta news 20h’: 872 000 et 6,9%

Chaînes:

