‘Saturday deluxe’ atteint 21,9% et mène les ‘Prodigies’ (8,9%) à un creux historique

Le «samedi de luxe» règne absolument la nuit, marquant de grandes distances avec le reste de ses concurrents. Le programme présenté par Jorge Javier Vázquez signe un fantastique 21,9% et 2 306 000 spectateurs, ce qui représente une augmentation de +2,9 points par rapport au programme d’il y a 7 jours. Ceci, cependant, ‘Prodigies’ enregistre son minimum historique avec la demi-finale de sa deuxième édition. La 1 talent show scores 8,9% et 1 201 000en baisse de -1,4 point.

Amador Mohedano dans ‘Saturday Deluxe’

Qui connaît également une amélioration est «Le film». Antena 3 a opté pour “The Karate Kid”, ce qui signifie +2,1 points en hausse à 9,5% et 1 225 000 spectateurs. ‘laSexta noche’, quant à lui, progresse légèrement de +0,1 point avec 6,9% et 736 000 téléspectateurs. En quatre, “Jason Bourne” marque un grand 7,8% et 1 079 000, dépassant +1,7 point aux données de la bande samedi dernier.

Comme prévu en voyant le succès de «Saturday deluxe», Telecinco remporte la victoire avec 15,8%. Plus de 5 points le séparent du second, Antena 3, qui se classe à 10,4% en moyenne. En dessous, aucune chaîne n’atteint deux chiffres, de sorte que 1 reste à 9,3%. Quatre (5,9%) ont battu la bataille contre le sixième (5,5%) de 0,4 point.

«Informac Telecinco» mène les deux bandes

Telecinco se fait non seulement avec le contrôle de la journée, mais aussi avec l’actualité. ‘Informativos Telecinco 15:00’ en tête du bureau avec 17,3% et 2 068 000 spectateurs, battant ‘Antena 3 news 1 weekend’, qui obtient 16% et 1.9090.000. Le «week-end de presse 1» atteint 13,8% et 1 663 000. La nuit, ‘Informational Telecinco 21:00’ enregistre 14,4% et 1 883 000, remportant également la bataille d’Antena 3, qui est vue par 12,8% et 1 677 000. ‘Week-end de journaux 2’ récolte 12% et 1 539 000.

