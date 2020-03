‘Saturday deluxe’ atteint un grand 19% avec la visite d’Adara Molinero et Gianmarco

Ces derniers mois, Adara Molinero s’est révélée synonyme de succès télévisuel. Non seulement il a remporté «GH VIP 7», mais sa relation avec Gianmarco Onestini et Hugo Sierra est un point fort pour Mediaset. Par conséquent, les deux se sont assis dans «Saturday deluxe» pour dire comment sont leurs vies, ce que lui a décerné un grand 19% et 2 029 000 spectateurs au programme présenté par Jorge Javier Vázquez, qui a ajouté +2,2 points en une semaine.

Adara Molinero dans ‘Saturday deluxe’

D’autre part, «Prodigies» a également connu une amélioration remarquable de son troisième gala. Le spectacle de talents pour enfants a obtenu 10,3% et 1 326 000 téléspectateurs, ce qui se traduit par une hausse de +1,2 point. Peu avant, le «rapport hebdomadaire» signait 10% et 1 440 000. «la sixième nuit» a également vu ses données augmenter, bien que dans une moindre mesure, en ajoutant +0,3 point, passant de 6,5% à 6,8% et 769 000 spectateurs. Dans Antena 3, “Life: Life” n’a pas intéressé le public, ne marquant que 7,4% et 1 037 000. “L’héritage de Bourne”, à Cuatro, rassemble 6,1% et 828 000.

Telecinco termine février en tête du classement avec 14,1%. Le reste des chaînes reste en dessous du double chiffre, c’est-à-dire qu’Antena 3 et La 1 monopolisent la deuxième position en tirant à 9,8%. laSexta dépasse Cuatro, mais le fait très peu, puisque la chaîne Atresmedia signe 5,4% contre 5,1% de son rival.

‘Informativos Telecinco’ mène ses deux livraisons

‘Informaciques Telecinco 15:00’ a été réalisé avec le leadership de la bande du bureau en réunissant 15,9% et 1 891 000 spectateurs. ‘Week-end de journaux 1’ obtient 14,5% et 1 726 000 par rapport à ‘Antena 3 news 1 week-end’ et ses 14,4% et 1 708 000. La nuit, «Informativos Telecinco 21:00» parvient également à mener avec 13,8% et 1 902 000, tandis que «Telediario weekend 2» enregistre 12,6% et 1 735 000. «Antena 3 news 2 weekend» pointe à 12,1% et 1 667 000.

.