‘Saturday deluxe’ chute mais en tête de Telecinco (16,8%) et ‘Prodigios’ atteint 9,1% dans la nuit de La 1

Une semaine de plus, Telecinco a fait de son «Saturday deluxe» l’offre la plus consultée dans la bande de grande écoute. L’espace, qui présentait Ismael, Andrea et Oscar de «L’île des tentations» en tant que principaux invités de la soirée, a remporté 16,8% des parts et 1 701 000 téléspectateurs. Malgré une perte de -0,9 point par rapport à la livraison précédente, le format de La Fábrica de la Tele a mené La nuit sans problèmes. A largement dépassé le film “Annie”, qui dans El Peliculón de Antena 3 a marqué une part moyenne de 8,9% et aussi «Prodigios», dans La 1. Le show de talent de Shine Iberia pour la télévision espagnole est resté à 9,1% de quota et 1 127 000 spectateurs, dépassant ainsi la moyenne quotidienne du réseau public, malgré une baisse de -0,3 point par rapport à sa première.

Andrea et Ismael dans ‘Saturday deluxe’

Avant la diffusion du spectacle de talents pour enfants dirigé par Boris Izaguirre et Paula Prendes, également sur le réseau public, Le «rapport hebdomadaire» est resté à 8,1% et 1,1 million de téléspectateurs. D’autre part, notez que les “ premières dates ” à Cuatro ont marqué une part discrète de 4,3% et 588 000 téléspectateurs tandis que plus tard, “Le mythe de Bourne” a réalisé en prime time de la même chaîne une très bonne part de 6,8% et 934 000 téléspectateurs. Il s’est imposé sur «la sixième nuit», qui dans la chaîne Atresmedia avec Iñaki López en tête a réalisé une part d’écran de 6,5% et 672 000 spectateurs.

‘Antena 3 news’, la plus regardée de la journée

D’autre part, il convient de noter que l’émission la plus regardée de la journée était ‘Antena 3 news 1 weekend’. Les nouvelles dirigées par Matías Prats et Mónica Carrillo ont réussi à rassembler 1 811 000 téléspectateurs en moyenne et une part de 16,1%. Au fur et à mesure que Barlovento Comunicación avance, 2 650 000 personnes au total ont vu au moins une minute de l’actualité Atresmedia, qui a réussi à apporter 3,1 points à la part totale de la journée d’Antena 3. En parallèle, ‘Informativos Telecinco 15h’ a atteint 15,2% et 1 709 000 spectateurs tandis que «Week-end de journaux 1» est resté à 12,8% et 1,4 million de téléspectateurs. Pour sa part, ‘laSexta news 14h’ a également souligné en réunissant 805 000 téléspectateurs et une part moyenne élevée de 9,7%.

‘Informativos Telecinco’, leader en prime time

En ce qui concerne les heures de grande écoute, ‘Informational Telecinco 21h’ en tête avec un pourcentage de 13,5% et 1,7 million de téléspectateurs, dépassant «Antena 3 news 2 weekend», qui est resté à 13,5% et 1,6 million de téléspectateurs, à «Telediario weekend 2», qui est resté à 9,7% et 1 , 2 millions et «laSexta news 20h00», qui ont atteint une part moyenne de 7,5% et 828 000 et 7,5%. En parallèle, insistez sur le fait qu’un jour de plus, Telecinco est devenue la chaîne la plus regardée de la journée en réalisant une très bonne part moyenne de 13,3%. Antena 3 était en deuxième position parmi les généralistes avec 9,9%, dépassant ainsi La 1, qui a marqué une part moyenne de 8,8%. Pendant ce temps, Cuatro et laSexta ont égalisé avec 5,8% tandis que FDF a été consolidé comme le thème TNT le plus consulté de la journée, en atteignant une part d’écran moyenne de 3%, devançant Energy (2,9%), Neox (1,9%), TREIZE (1,9%) et Nova (1,9%).

