‘Saturday deluxe’ grimpe à 17,9% avec la visite de María Teresa Campos et Antena 3 click au cinéma (9%)

Février a déjà commencé, Telecinco étant la chaîne leader du jour avec une moyenne de 13,3%, suivi, près de trois points de retard, Antena 3 avec 12,1%. En dessous des deux chiffres, il se trouve à la troisième place Le 1 signant 9,1%, tandis que les deuxièmes chaînes des deux grands groupes sont assez appariées, ciblant 5,8% pour Cuatro et 5,6% pour le sixième.

María Teresa Campos, dans ‘Saturday Deluxe’

‘Saturday deluxe’ mène la soirée en marquant un remarquable 17,9% avec la visite de María Teresa Campos. Ces données représentent une amélioration de +4 points par rapport à la semaine précédente, quand elles avaient été commandées contre la présentation de gala des Goya Awards. De plus, eLe programme présenté par Jorge Javier Vázquez a également enregistré la minute d’or: à 22:49 il y avait 3.192.000 téléspectateurs qui ont vu cet espace Telecinco.

«la sixième nuit» Il se redresse également en signant un bon 6,7%, en hausse de +0,9 point. ‘El peliculón’ d’Antena 3 reste dans un bref 9% avec “Hidden Beauty”, mais parvient tout de même à améliorer considérablement (+2,8) les données de la semaine précédente. Le cinéma de La 1 n’a pas non plus été très bien accueilli et s’est contenté d’un mauvais 8% pour “La dure réalité”, une donnée similaire à celle récoltée par “Le blockbuster” de Cuatro, qui pointe de 7,9% avec “https: // www.ecartelera.com/peliculas/this-means-war/ “.

‘Antena 3 noticias’ fait la une des journaux

‘Antena 3 news 1 weekend’ (17,1%) devient l’actualité la plus regardée samedi étant la seule qui dépasse les 2 millions de téléspectateurs. Ils le suivent dans la bande du bureau ‘Informative Telecinco Weekend’ avec 15,5%; «Week-end de presse», avec 14,3%; et «laSexta weekend news», avec 9,6%. Dans la bande de la nuit, ils sont en tête de l’actualité de Telecinco avec 13,9%, suivis par ceux d’Antena 3 (12,6%), ceux de La 1 (10,4) et ceux de laSexta (7%).

