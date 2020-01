‘Saturday deluxe’ reste leader (17,5%) et dépasse “Journey to the center of the Earth 2” (10,9%) dans Antena 3

La visite de María del Monte se transforme en ‘Saturday deluxe ‘, encore une fois, dans les heures de pointe les plus vues. Le programme Telecinco baisse à peine d’un dixième et enregistre un excellent 17,5% et 1 888 000 téléspectateurs. De son côté, «laSexta noche» reçoit la ministre María Jesús Montero et obtient 7,3% et 802 000 spectateurs, -0,7 par rapport à la semaine précédente.

‘Saturday deluxe’, le plus regardé

Le combat pour le cinéma le gagne ”Le film ‘Antena 3. “Voyage au centre de la Terre 2: l’île mystérieuse” est la deuxième option en prime time avec 10,9% de part et 1 600 000 téléspectateurs. Dans La 1 met en évidence “Weekly Report” avec 9,3% et 1 378 000 abonnés, suivi du film “Comment écrivez-vous l’amour?”, Qui ne profite pas de l’attraction et se dégonfle à un taux de 6,8% et 1 003 .000 spectateurs.

Quatre fait toujours confiance à ses superproductions et le film “C’est la guerre: 12 braves” marque 7,1% et 993 000 spectateurs, soit -0,3 dixième par rapport au samedi précédent. Juste avant, ‘First Dates récupère +0,3 et marque 5,2% et 774 000 spectateurs. L’offre Mediaset est complétée avec une bonne part de 11,5% et 1 450 000 téléspectateurs pour «Viva la vida» dans l’après-midi de Telecinco.

‘Telediario’, le plus regardé de la journée

Assister aux espaces informationnels des différentes chaînes, ‘Le week-end des journaux 1 ‘mène non seulement cette section, mais il devient l’émission la plus regardée de la journée avec 2 009 000 téléspectateurs et une part de 15,3%. Dans le même groupe, ils sont suivis par «Antena 3 news weekend 1» qui rassemble 1 972 000 téléspectateurs et 15,4% de part; et «Informational Telecinco Weekend 1», avec 14,4% et 1 855 000 téléspectateurs.

