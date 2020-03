‘Saturday Night Live:’ Les fans ne rient pas de la blague de Michael Che à propos de la mort de Steve Irwin

Chaque week-end, les membres de la distribution de Saturday Night Live, Michael Che et Colin Jost, dirigent le légendaire segment d’actualités parodiques «Weekend Update». Bien que l’émission emblématique de NBC soit connue pour repousser les limites sur des sujets sensibles et des questions controversées, les téléspectateurs se sont offusqués d’une blague que Che a faite dans l’épisode du week-end dernier, où le célèbre chasseur de crocodiles Steve Irwin faisait partie de la punchline.

L’héritage d’Irwin maintenu en vie

En tant qu’expert renommé de la faune, Irwin avait atteint un haut niveau de renommée grâce à ses séries télévisées et ses diverses aventures en plein air. Souvent confronté à un danger dans ses expéditions qui pourraient inclure des crocodiles se disputant ou explorer les nombreuses créatures de l’outback australien, cela a été un choc pour les fans quand Irwin a été tragiquement tué dans un incident anormal par une raie pastenague en septembre 2006 alors qu’il travaillait sur le film sous-marin Ocean’s Le plus meurtrier. Il a été survécu par son épouse Terri et deux enfants, Bindi et Robert.

Engagé dans la mission de préservation de la faune pour perpétuer l’héritage d’Irwin, sa famille continue son travail en Australie et a également sa propre série Animal Planet, Crikey! C’est les Irwins.

Sa fille Bindi ressent toujours l’absence de son père de façon régulière. «Certains jours, vous ressentez le chagrin plus que d’autres. Ce qui m’arrive, ce sont ces moments où j’aimerais qu’il soit ici pour partager ce que nous faisons », a-t-elle déclaré à Stellar en juillet. «Ce pourrait être lorsque mon frère reçoit une distinction pour sa photographie, ou ce pourrait être à la fin de la journée lorsque nous dînons et rions. Je pense: “J’aimerais que papa soit là pour ça.” Mais il n’est tout simplement pas là. “

Pas drôle

Dans le segment “Weekend Update” de la semaine dernière, Jost et Che ont commencé à discuter de la propagation du coronavirus. Le Che a commenté qu’il ne pensait pas que la pandémie était un sujet de rire.

“Je ne veux pas faire de blagues sur ce coronavirus et pas parce que c’est trop triste”, a déclaré Che, selon USA Today. “C’est parce que je ne sais pas encore que je ne l’ai pas, et si je l’ai, Internet va jouer ce clip de moi en se moquant encore et encore.”

Le Che a décidé d’illustrer son propos en invoquant la cause du décès d’Irwin. “Imaginez s’il y avait une vidéo du Crocodile Hunter se moquant des raies pastenagues”, a-t-il déclaré.

Le public de SNL aurait gémi à la mauvaise tentative d’humour, et les critiques sur les réseaux sociaux n’étaient pas beaucoup mieux pour Che.

Les fans applaudissent au Che

De nombreux téléspectateurs se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur dégoût pour la blague hors couleur de Che.

“NON, il est encore trop tôt pour les blagues de Steve Irwin!” un utilisateur a posté. “C’est parce que vous ne plaisantez pas sur la mort de Steve Irwin. Crikey », a écrit un autre.

D’autres pensaient que la blague n’était pas seulement désagréable, mais tout simplement pas drôle. “Il faudra peut-être jeter la main à Michael Che pour cette blague de Steve Irwin”, a déclaré un utilisateur de Twitter. “Cette” blague “de Steve Irwin était juste … si mauvaise”, a tweeté un autre.

Ironiquement, Irwin aurait eu 58 ans le 22 février, juste une semaine avant la diffusion de SNL. Sa femme lui a rendu hommage sur Twitter.

“Aujourd’hui aurait été le 58e anniversaire de Steve”, a écrit Terri. «Bien que mon cœur me manque chaque jour, je suis déterminé à célébrer ce qu’il a le plus aimé. Il était le plus heureux de passer du temps @AustraliaZoo w / @BindiIrwin & @RobertIrwin. Il était mon meilleur ami, mon meilleur père et a construit le meilleur zoo. Je t’aime.”

Aucun commentaire n’a encore été fait par le Che ou la famille Irwin concernant le segment «Weekend Update» du 29 février.