Saul Goodman est là pour rester

Jimmy McGill est passé d’un alter ego à un autre pour libérer ses instincts les plus gênants. De sa petite escroquerie à Cicéron, qui l’a amené à gagner le surnom de Slippin ‘Jimmy, jusqu’à son isolement en tant que gène dans la monotonie d’Omaha, le personnage joué par Bob Odenkirk il a couvert un spectre tragique beaucoup plus étendu de celui montré sous la façade colorée et bavarde de Saul Goodman dans ‘Breaking Bad’. La cinquième saison de «Better Call Saul» franchit la prochaine étape naturelle vers cette figure sans liens moraux, en supposant une fois de plus d’une entité à nous que rien n’a à envier le voyage passionnant que nous avons pris avec Walt et Jesse.

Jimmy est déjà Saul, protégé par Huell

Comment pourrait-il en être autrement, la série commence sa nouvelle livraison avec le segment noir et blanc habituel dédié à Gene, qui cette fois a plus de temps pour développer quelque chose de plus élaboré que les caricatures précédentes. Au début de la quatrième saison, nous avons vu que la fausse identité de Jimmy avait été compromise, et maintenant on découvre dans quelle mesure cette menace est réelle ou une simple paranoïa du protagoniste. Étant donné que nous sommes confrontés à l’avant-dernière série d’épisodes, ce début nous rapproche un peu plus de l’épidémie avec laquelle l’avenir de Jimmy sera résolu, auquel “ Better Call Saul ” n’a pas passé trop de temps, mais je suis sûr jouera un rôle important dans l’arrondissement de sa fermeture définitive.

Dans la ligne de style de l’univers ‘Breaking Bad’, pour comprendre cet avenir, vous devez d’abord connaître le passé, car, comme l’a montré l’accident de 515, chaque action a des conséquences, et dans le dernier épisode de la quatrième saison, Jimmy a pris la décision qui changera sa vie pour toujours. Après avoir utilisé la mort de son frère Chuck comme une arme à lancer émotionnelle pour récupérer son permis d’avocat, a choisi de se passer de son nom et de son prénom pour pratiquer sous le pseudonyme de Saul Goodman, qu’il avait utilisé pendant son année de suspension pour déployer diverses entreprises parallèles. De toute évidence ce baptême Il a un impact plus important que le renouvellement des cartes de visite, car suppose un changement total de clientèle, des personnes âgées aux criminels médiocres, et un impact irréversible sur sa vie sentimentale aux côtés de Kim.

Kim affronte son propre voyage dans “ Better Call Saul ”

Abonnés au raccourci

Ce que Jimmy comprend comme une opportunité de laisser derrière lui l’image de l’échec à partir de laquelle il n’a jamais cessé de courir, surtout par rapport au toujours parfait Chuck, ne charge pas la même signification pour Kim, qui comprend de plus en plus le mécanisme moral de son partenaire. A en juger par les deux premiers épisodes de la saison, le personnage brillamment joué par Rhea Seehorn vise à avoir l’une des intrigues les plus complexes, puisque la contagion des raccourcis de Jimmy peut signifier l’effondrement de ses idéaux. Alors que pour lui la justice est un effet secondaire de la loi, le principal étant son bien-être et son empressement à se revendiquer vainqueur, pour elle l’objectif de façonner un monde meilleur a toujours pesé plus, mais à ce stade, l’infection des habitudes de Jimmy semble clair, donc il sera intéressant de voir comment Kim lutte avec elle-même pour ne pas s’égarer.

Le changement d’attitude de Jimmy en pleine transition vers Saul est consolidé avec les costumes colorés que nous avons vus à Davis & Main, et les compositions de jazz renforcent cette idée d’une plus grande liberté de mouvement. Parce que si quelque chose dégage Saul, c’est le sentiment que tout peut arriver, Il est prêt à parcourir n’importe quelle distance pour arriver à ses fins, gérer entre spontanéité et improvisation comme si tout avait été prévu. C’est pourquoi Jimmy est un si bon entrepreneur, car il s’adapte avec agilité aux tremblements de terre vitaux, et c’est un plaisir de voir comment son cabinet d’avocats de rue a commencé à rayonner le charisme de Goodman, qui oscille constamment entre le désespéré et l’irrésistible.

Gus et Mike dans la cinquième saison de «Better Call Saul»

Un monde de possibilités

‘Better Call Saul’ ne serait pas le même sans le reste de la distribution principale, qui, loin de compter sur Jimmy pour avancer, a sa propre force de gravité. En plus du conflit de Kim, les premiers épisodes de la cinquième saison présentent le traumatisme de Mike après qu’il ait mis fin à la vie de Werner. Le stoïque exagéré incarné par Jonathan Banks expose ses tourments émotionnels, quelque chose qui est toujours apprécié dans un personnage d’une attitude aussi implacable, nous permettant de voir comment il atteint la limite de ses frontières personnelles. Autour de lui se développe une confrontation entre Salamanque et Fring (Giancarlo Esposito) qui, pour l’éclat des vitrines, est surtout intellectuel, et dans lequel Nacho (Michael Mando) est piégé. L’irruption finale de Lalo (Tony Dalton) augmente l’ingrédient d’intrigue cérébrale et passionnelle à quel point le showrunner Peter Gould réussit et pourrait nous amener à découvrir autre chose sur le passé énigmatique de Fring, qui continue de planifier sa vengeance partiale.

La somme de toutes ces parties fait les premiers épisodes de la cinquième saison de «Better Call Saul» un décollage dont nous ne prévoyons pas de débarquer. Encore une fois, cette dérivation de «Breaking Bad» justifie plus que son existence, offrant des allégations de drame et des touches d’humour sans perdre l’essence de ce Nouveau-Mexique peuplé de personnages polyédriques, mais surtout divertissant et débordant de vie, dont les cadeaux sont écrits sous nos yeux dans un tourbillon d’images dont on ne peut détourner le regard.

