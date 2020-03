Sauter Bayless déchire Bill Belichick pour le départ des Tom Brady Patriots

Tom Brady et Bill Belichick n’avaient pas la plus grande relation ensemble vers la fin de leur mandat.



À l’heure actuelle, il devrait être notoire que Tom Brady a décidé de quitter les New England Patriots après 20 saisons de grandeur. La nouvelle a été un choc pour tous les fans des Patriots qui pensaient que leur règne sur la ligue ne se terminerait jamais. Bien sûr, il a dû mourir à un moment donné et c’est exactement ce qui s’est produit ici. Robert Kraft et Bill Belichick ont ​​tous deux publié des déclarations concernant le départ de Brady et lui souhaitent le meilleur en choisissant une nouvelle équipe.

Skip Bayless a pesé sur la situation avec quelques actes d’accusation torrides de Belichick. Beaucoup ont l’impression que l’entraîneur-chef est le cerveau de la dynastie des Patriots tandis que Bayless pense que tout est à cause de Brady. L’hôte de la FS1 a pris sur son compte Twitter où il a blâmé l’entraîneur d’avoir expulsé Brady de Boston tout en prédisant que Brady ferait mieux que Belichick la saison prochaine.

Bayless s’est également assuré de noter qu’il pense que Brady se retrouvera avec les Los Angeles Chargers. Le quart-arrière pourra décider de son sort dès demain et nous avons hâte de voir comment tout cela se déroulera. Dans cet esprit, assurez-vous de rester à l’écoute pour les dernières mises à jour car nous nous assurerons de vous les apporter.

.