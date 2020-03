Sauvé par l’aperçu du réveil de Bell – Mark-Paul Gosselaar en tant que Zack Morris

HISTOIRES CONNEXES

Dans le renouveau de Peacock’s Saved by the Bell, Zack Morris est une poubelle – et c’est par conception.

Parce que lorsque la showrunner Tracey Wigfield (Great News, 30 Rock) a monté une salle d’écrivains, elle a amené Dashiell Driscoll de Funny or Die, le producteur exécutif de Zack Morris Is Trash, une web-série qui revisite les épisodes de la SBTB originale pour révéler que Zack a toujours été «un être humain complètement horrible».

“Je suis un grand fan de cette série”, a déclaré Mark-Paul Gosselaar à TVLine au SCAD aTVfest. “Et une partie de cela est en [the revival], ce que j’aime absolument: Zack Morris étant un peu offensant et en quelque sorte pas du bon côté des choses. »

Comme indiqué précédemment, Gosselaar devrait reprendre son rôle de star dans trois épisodes du nouveau Saved by the Bell, sur lequel il sera producteur exécutif. Dans la continuité des temps modernes, Zack Morris – qui est maintenant le gouverneur de Californie – atterrit dans l’eau chaude pour fermer trop d’écoles secondaires à faible revenu. Lorsqu’il suggère d’envoyer les élèves concernés dans les écoles les plus performantes de l’État, y compris Bayside High, l’afflux de nouveaux élèves “donne aux enfants de Bayside défavorisés une dose de réalité bien nécessaire et hilarante”, selon le journal officiel.

“C’est beaucoup plus actuel”, a déclaré Gosselaar. “Au niveau du script, ce ne sont pas les scripts que nous avons [31 years ago]. Je ne pense pas que tu puisses faire ça. C’est un peu partout avec la télévision: il y a beaucoup de choses que nous avons faites [then] que nous ne faisons pas maintenant … et je ne sais pas nécessairement que ce serait approprié [to do things the same way]. “

Wigfield, a-t-il dit, a réussi à rafraîchir la franchise sans oublier ses racines. “Tracey a fait un très bon travail de rafraîchissement, en restant fidèle aux personnages mais en soulignant aussi à quel point certains [the storylines] étaient [and] s’amuser avec elle… Sa comédie pousse un peu l’enveloppe, et cette lumière dans le nouveau [revival] est très nécessaire. ” —Avec le reportage de Kimberly Roots

