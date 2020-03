Sauvé par le Bell Revival Scoop: Reboot Premiere News, Cast Returning

Cela fait 27 ans que Zack, Kelly, Slater, Jessie, Lisa et Screech sont diplômés de Bayside High, et plus de 20 ans depuis la dernière extension de la franchise Saved by the Bell. Plus tard cette année, la comédie NBC sera relancée – mais où? Et avec qui?

Depuis que le renouveau a été annoncé pour la première fois en septembre dernier, plusieurs membres de la distribution ont signé pour reprendre leurs rôles emblématiques. D’autres n’ont pas été approchés. Et tandis que les nouvelles continuent de couler sur la continuation des temps modernes, tant de choses restent inconnues. Par exemple: Zack et Kelly sont-ils toujours mariés? Qu’est-il arrivé à Eric, le demi-frère diabolique de Jessie? Et à quand remonte la dernière fois que quelqu’un – et nous voulons dire quelqu’un – a parlé à Tori? (L’ont-ils au moins sur Facebook?)

Plutôt que de spéculer sur ce que nous ne savons pas, TVLine a compilé le guide ci-joint qui contient tout ce que nous savons – et nous continuerons à le mettre à jour avec plus d’informations à mesure que nous en apprendrons davantage. En attendant, cliquez pour découvrir à quel point nos anciens élèves préférés seront présents épisode en épisode, qui parmi eux sont maintenant parents de membres du corps étudiant actuel de Bayside, et pourquoi le spectacle est sur le point d’avoir un peu un aspect et une sensation différents (et un peu plus sophistiqués?) que ceux auxquels les nostalgiques peuvent s’attendre.

Plus important encore: quand sera-t-il créé? Et comment pourrez-vous le regarder?

Une fois que vous êtes au courant, cliquez sur les commentaires et dites-nous si vous allez regarder Saving by the Bell – et partagez vos listes de souhaits pour la renaissance.

TAGS: Peacock, sauvé par la cloche

