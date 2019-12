Sauvé par le redémarrage de Bell jette John Michael Higgins comme nouveau directeur

Sauvé par le redémarrage de Bell, John Michael Higgins devient le nouveau directeur

Avec Elizabeth Berkley (Showgirls) et Mario Lopez (Le facteur X) déjà prêt à reprendre leur emblématique Sauvé par le gong rôles pour le prochain redémarrage du prochain service de streaming de NBC, Peacock, John Michael Higgins (Parfait) a rejoint le casting en tant que nouveau principal de Bayside, selon TheWrap.

Higgins devrait jouer le rôle de Toddman, successeur du directeur de Dennis Haskins, Richard Belding, qui était l'ennemi de Zack Morris de Mark-Paul Gosselaar dans la série originale qui s'est déroulée de 1989 à 1993 sur NBC, ainsi que ses retombées. La description officielle du personnage dit: «Le Toddman« assiégé »qui est constamment blagué par ses élèves privilégiés et crié par leurs parents habilités. Mais tout cela change lorsque Bayside reçoit un afflux de nouveaux étudiants à faible revenu et Toddman a une deuxième chance de vraiment faire la différence. »

Lopez et Berkley reprendront officiellement leurs rôles pour la nouvelle série à laquelle Tracey Wigfield est attachée en tant qu'écrivaine et productrice exécutive. Peacock serait en pourparlers avec d'autres acteurs comme Gosselaar pour revenir également pour la série, ce qui semble probable compte tenu de la ligne de connexion officielle de la série.

«Lorsque le gouverneur de Californie, Zack Morris, se met à l'eau chaude pour avoir fermé trop d'écoles secondaires à faible revenu, il propose d'envoyer les élèves concernés dans les écoles les plus performantes de l'État – y compris Bayside High. L'afflux de nouveaux étudiants donne aux enfants plus privilégiés de Bayside une dose de réalité bien nécessaire et hilarante. »

