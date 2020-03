“‘Sauvez-vous qui peut’ n’est pas la solution”

Comme beaucoup d’autres programmes, «Lo de Évole» a lancé ses offres spéciales à domicile dans la nuit du 22 mars, avec un grand nombre d’invités via Skype. L’un d’eux était le pape François, qui avait déjà été interviewé par Jordi Évole à la fin de son étape dans ‘Salvados’. Maintenant, il voulait avoir ses déclarations sur la crise des coronavirus. Le Catalan a voulu faire un parallèle au début de l’interview et, en plaisantant, a commenté: “Nous avons commencé à faire un programme de prisons et nous avons tous fini enfermé.”

Le pape François, dans «Lo de Évole»

Le pape continue de travailler, bien qu’il ait pris ses mesures et constate que la place Saint-Pierre “est un désert”. Évole lui a demandé ce qu’il dirait à ces personnes qui perdent leurs proches et Francisco je lui ai avoué: “J’essaie de leur faire ressentir ma proximité. Aujourd’hui le langage des gestes est plus important que celui des mots“Et c’est précisément dans les gestes qu’il a voulu souligner tout au long de l’entretien.

Allant plus loin, le présentateur a posé des questions sur ces familles vulnérables, les travailleurs qui perdent leur emploi, les réfugiés, les femmes victimes de violence. Le Pape a été très clair et voulait voir quelque chose de positif dans tout cela. “Un drame caché de nos sociétés se dévoile, qui sont parfois hypocrites ou inconscients qui ne réalisent pas ce monde souterrain“De plus, il a raconté une anecdote d’un policier qui a dit à un citoyen de rentrer chez lui et il a répondu qu’il n’en avait pas.” Nous réalisons que ces personnes existent “, a conclu le pape.

Faites-nous sentir que nous sommes dans une société bienveillante

En ce qui concerne les travailleurs qui perdent leur emploi, Évole a tenté de se renseigner davantage sur son opinion et lui a dit qu’il y avait beaucoup de gens qui étaient licenciés et lui a demandé ce que le système capitaliste pouvait faire dans une situation comme celle-ci. «Les solutions concrètes doivent être recherchées par chacun», a commenté le Pape, précisant: «Mais le« Sauvez-vous qui peut »n’est pas une solution. Une entreprise qui tire pour se sauver n’est pas la solution. Plus que de dire au revoir, nous devons accueillir et nous faire sentir que nous sommes dans une société bienveillante“

“Nous allons être meilleurs”

Le Pape a envoyé un message d’espoir promettant que cette situation nous apprendra et “nous sortirons mieux. Moins, bien sûr, beaucoup resteront sur la route et ce sera difficile, mais j’ai la foiPour cette raison, Évole lui a demandé s’il était possible d’avoir une crise de foi à ce moment-là. La réponse de François I a été non, bien que durant toute sa vie il ait eu des “doutes de foi” et “les ait résolus par la grâce de Dieu. “

.