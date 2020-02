Sauvons Internet: Défendez la neutralité du réseau au Mexique

Aujourd’hui, jeudi 6 février, a été présentée la coalition Internet Salvemos, une plateforme citoyenne qui vise à informer et mobiliser les internautes dans le cadre de la consultation publique sur le projet de directives de gestion du trafic de l’Institut fédéral des télécommunications (IFT), qui fermera le 6 mars.

L’IFT, un organisme autonome chargé de réglementer les services de télécommunications au Mexique, avait l’obligation depuis 2014 de présenter une série de lignes directrices pour protéger la neutralité du réseau, qui devait envisager l’application de principes tels que le libre choix, non discrimination, vie privée et transparence. Avec un retard de 5 ans, l’IFT a promu un avant-projet qui comprend des mesures qui, si elles étaient approuvées, iraient à l’encontre de la neutralité du net, liberté d’expression, vie privée, innovation et droit à l’information.

Lors du lancement de la campagne Internet Salvemos, promue par des organisations telles que R3D, Article 19, NGO Digital Rights, SocialTIC, Wikimedia Mexico, Common Land, Mozilla, entre autres, il a été indiqué que leur objectif était d’unir les organisations, les groupes, les entreprises, Start-ups, créateurs de contenu et utilisateurs en général pour exprimer leur mécontentement concernant le projet proposé par l’Institut à travers le site salvemosinternet.mx.

Le communiqué de presse déclare:

«L’IFT a l’obligation légale de publier des lignes directrices pour protéger la neutralité du réseau: un principe qui établit que les fournisseurs d’accès à Internet ne peuvent pas bloquer, nuire ou favoriser les applications, contenus et services par origine, destination ou type de les données Cependant, après un retard de plus de cinq ans, l’institut a soumis à la consultation publique un avant-projet qui contrevient à ce principe. »

Selon les organisations derrière Save Internet, le projet d’IFT permettrait aux fournisseurs d’accès à Internet de hiérarchiser les contenus payants, c’est-à-dire que les pages ou services qui paient plus bénéficieraient d’un traitement préférentiel et seraient plus visibles pour les utilisateurs.

«De cette manière, les fournisseurs d’accès Internet se positionnent comme des« chaînes Internet », favorisant ou nuisant aux autres en fonction de leurs intérêts privés. Les pratiques de priorisation payantes augmentent considérablement les coûts d’accès aux applications, contenus et services qui ne sont pas prioritaires, et sapent ainsi la liberté de choix des utilisateurs, qui paient plus pour moins d’accès à Internet. »

En outre, ce qui précède conduirait à la création d’une nouvelle barrière à l’entrée pour les nouveaux services, applications et contenus, qui serait reléguée tandis que celles consolidées resteraient plus visibles avec le pouvoir de l’argent. “Ce traitement discriminatoire aurait un impact néfaste sur l’écosystème Internet, sa diversité et sa pluralité.”

Comme si cela ne suffisait pas, la nouvelle réglementation permettra au gouvernement de demander le blocage temporaire des applications ou du contenu pour «urgence et sécurité nationale», ce qui pourrait se prêter à la censure des moyens incommodes d’alimentation. Le plus regrettable est que, même si l’IFT avait l’obligation de protéger la vie privée des internautes, il ne comporte aucune section sur le sujet dans l’avant-projet. Ainsi, les fournisseurs d’accès à Internet n’auraient aucune restriction pour espionner leurs utilisateurs.

«Depuis Salvemos Internet, nous invitons toutes les organisations, groupes, entreprises, start-ups, médias numériques, innovateurs, créateurs de contenu et utilisateurs à défendre ensemble la neutralité du réseau. Nous appelons à l’action en envoyant un message à l’IFT via salvemosinternet.mx, en diffusant des informations ou en participant à la journée d’action que nous aurons lieu le 26 février. »

En outre, dans la présentation de Salvemos Internet, l’importance d’un Internet gratuit a été soulignée, non seulement comme une forme de divertissement, mais comme un moyen d’organisation sociale:

«Internet est un amplificateur de nos droits humains, il nous permet de nous organiser pour protéger nos droits. S’opposer à l’accès gratuit à Internet affecte également le journalisme indépendant et l’activisme. Internet est à nous et il est temps de le défendre. »

Le prochain 26 février Toutes les organisations affiliées à Save the Internet organiseront une manifestation publique. N’oubliez pas que si vous souhaitez exprimer votre rejet de la proposition IFT, vous pouvez le faire à partir d’ici.