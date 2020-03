«Savage Challenge» de Megan Thee Stallion et toutes les célébrités qui l’ont fait

Megan Thee Stallion a été la reine des mouvements d’autonomisation des femmes. Après que des femmes du monde entier ont réclamé leur «Hot Girl Summer» en 2019, elle leur fait maintenant savoir qu’elles peuvent être une «sauvage».

Megan Thee Stallion | David Crotty / Patrick McMullan via .

Son nouveau single fait le tour des médias sociaux et de la chorégraphie pour prouver à quel point ils sont boss. Les gens ordinaires et les célébrités participent au nouveau défi de vidéo de danse tout en étant mis en quarantaine.

Qu’est-ce que le défi Savage de Megan Thee Stallion?

Le défi “Savage” a été créé par l’un des fans de Stallion, Keara Wilson, que Wilson a partagé avec ses médias sociaux le 11 mars. Le rappeur de Houston a donné son approbation à la chorégraphie de Wilson en partageant la vidéo sur sa page Instagram.

«Welp m’a laissé apprendre ce lol #savagechallenge», a déclaré Stallion en légende de la vidéo qu’elle a partagée.

Source: Instagram

La vidéo est devenue virale instantanément. Depuis lors, le défi a été accepté par les fans du monde entier, surtout maintenant que la plupart du monde est en quelque sorte enfermé et incapable de quitter leurs maisons à moins que ce ne soit à des fins d’urgence. Le défi a été en grande partie relevé par le service de réseautage social de partage de vidéos, TikTok, lancé en 2016.

Source: Instagram

“Savage” est l’une des chansons de Stallion incluse dans son dernier projet, Suga. Le projet a déjà donné naissance à deux succès du Billboard Hot 100 avec «B.I.T.C.H.» et “Captain Hook”. «Savage» semble être le prochain grand succès du rappeur grâce à la popularité du nouveau défi de danse.

Selon Genius, «Savage» se situe actuellement au 17e rang du palmarès Genius Top Songs. La chanson gagne également du terrain sur le service de streaming musical, Spotify, recueillant 750 000 flux mondiaux le 19 mars seulement.

Quelles célébrités ont participé au défi Megan Thee Stallion Savage?

Le défi de la danse TikTok est centré autour du refrain «Savage», comme le rappe Stallion:

Source: Instagram

“Je suis un sauvage – Chic, bougie, cliquet – Impertinent, maussade, méchant – Agissant stupide, que se passe-t-il? – B ** ch, que se passe-t-il? – B ** ch, je suis un sauvage, ouais – Chic, bougie, cliquet, ouais – Impertinent, de mauvaise humeur, méchant, hein – Agissant stupide, que se passe-t-il? – B ** ch, qu’est-ce qui se passe? “

Sauvage

Les célébrités participent au défi tout en étant mises en quarantaine. Stallion elle-même a appris les mouvements comme promis et a partagé une vidéo d’elle-même effectuant la chorégraphie.

L’actrice et animatrice de talk-show, Keke Palmer, a apporté sa propre touche en changeant de vêtements différents pour chaque ligne du refrain pour coïncider avec les paroles.

Source: Instagram

La star noirâtre Marsai Martin a également donné sa version tout en portant un sweat à capuche violet et en buvant du jus d’orange.

Source: Instagram

Le duo d’amis – l’actrice Ryan Destiny et le chanteur Normani – étaient les favoris des fans dans leur version alors qu’ils dansaient en synchronisation avec des sweats et des soutiens-gorge de sport assortis.

Source: Instagram

Les enfants célèbres ne manquent pas non plus, le fils de 10 ans de Kourtney Kardashian et Scott Disick, Mason, a retenu l’attention pour sa version du défi.

Source: Instagram

Disick a également fait une apparition dans la vidéo avant de s’incliner pour laisser Mason avoir son éclat. Mason devient populaire sur TikTok et partage ses mouvements de danse.

Parmi les autres participants, citons Tinashe, Chanel Iman, Lana, Ireland Baldwin et Kandi Burruss de RHOA pour n’en nommer que quelques-uns.