Save Me est-il renouvelé pour la saison 3? Lennie James confirme le sort du thriller de Sky Atlantic – HITC

La saison 2 de Save Me de Sky Atlantic approche à grands pas, mais y aura-t-il une troisième saison?

Alors que la plupart des grandes séries télévisées britanniques se retrouvent sur la BBC, ITV ou Channel 4, il faut toujours se rappeler que Sky Atlantic possède également certaines des émissions les plus acclamées par la critique à la télévision.

L’un des ajouts les plus en vue ces dernières années a été Save Me, le fruit de l’idée de Lennie James.

Selon le Radio Times, la série 1 du thriller policier est devenue le coffret le plus regardé sur Sky TV avec plus de 700000 fans se frayant un chemin à travers la série lors de son lancement en février et mars 2018.

Sans surprise, une deuxième saison a été rapidement commandée, mais y a-t-il des nouvelles au-delà pour une éventuelle troisième saison?

Sauvez-moi sur Sky Atlantic

Save Me raconte l’histoire de Nelson ‘Nelly’ Rowe. Nous voyons immédiatement qu’il vit une vie turbulente avec lui étant un coureur de jupons en série, mais son monde est bouleversé lorsqu’il est soudainement arrêté par la police, soupçonné d’avoir kidnappé sa propre fille de 13 ans, Jody.

Bien qu’elle n’ait pas vu sa fille depuis plus de 10 ans, Nelly se charge de découvrir où elle se trouve et de la ramener à la maison.

Ce faisant, il s’implique dans un monde de criminalité et d’intrigues loin de sa zone de confort habituelle.

Y aura-t-il une saison 3?

Au moment d’écrire ces lignes, Save Me n’a pas été officiellement renouvelé pour une troisième saison.

Cependant, cela ne signifie pas qu’un troisième lot d’épisodes n’est pas en route.

Le créateur et vedette de Save Me, Lennie James, a laissé entendre qu’une troisième série est en cours et est citée dans le Express:

“Je mets tout en place ou j’essaye de le faire”, même si nous comprenons qu’un plan concret est loin d’être prêt.

Il a poursuivi: “J’ai des réflexions sur la poursuite de l’histoire parce que comme je l’ai dit, c’était toujours une idée pour une série télévisée de retour et je ne pense pas que j’en ai fini avec ces personnages.”

Nous avons la saison 2 pour passer en premier

Avant d’en savoir plus sur le sort de Save Me saison 3, nous devons d’abord passer par la deuxième série de l’émission.

La nouvelle saison sortira le 1er avril 2020 et devrait contenir un total de six épisodes supplémentaires.

La saison 2 a été annoncée en mars 2018, après la diffusion de la première saison, ce qui laisse penser qu’il pourrait y avoir une longue attente entre maintenant et la saison 3.

La saison 2 de Save Me, également surnommée Save Me Too, sortira le 1er avril 2020 sur Sky Atlantic avec le coffret complet qui devrait également sortir sur Sky On Demand et le service de streaming Now TV.

Dans d’autres nouvelles, Our Girl saison 4 épisode 2 cast: Daniel Lasker et Bianca Amato