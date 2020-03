‘Save me’ se connecte avec un Belén Esteban confiné et très excité et annonce une réunion virtuelle de collaborateurs

Le moment que traverse notre pays est très dur. L’Espagne est l’un des endroits les plus touchés par l’expansion mondiale de COVID-19. Il y a déjà 11 748 cas diagnostiqués dans notre pays, tandis que 533 personnes sont déjà décédées et 1 028 personnes se sont rétablies favorablement. Cela a conduit le gouvernement à prendre des mesures sérieuses pour essayer d’appliquer cette contagion massive et, parmi eux, le confinement dans nos maisons. Au-delà d’être quelque chose que nous vivons tous, nous le voyons également déjà dans de petits espaces d’écran puisque de nombreux formats ont été suspendus et beaucoup d’autres ont un nombre réduit de collaborateurs et une équipe technique, en plus d’avoir complètement renoncé au public présent sur le plateau.

Jorge Javier Vázquez et Belén Esteban dans ‘Sálvame’

C’est quelque chose que nous voyons dans «Save me», le quotidien de Telecinco. D’une part, le format a transformé son contenu et c’est qu’au-delà de parler de la presse rose et de commenter ‘Survivors 2020’, l’espace est dédié à une grande partie de son portefeuille pour informer tout ce qui entoure le coronavirus. En revanche, il n’a pas toute son équipe de collaborateurs car il y a des visages habituels de ceux-ci qui sont confinés chez eux. C’est le cas de Belén Esteban, qui, ce mardi 17 février, s’est connecté en direct avec le programme via Skype pour dire comment elle vit ces jours confinée à son domicile.

Le nouveau jour de Bethléem

La princesse populaire a expliqué que “Étant diabétique, je dois être très prudent. Je suis un peu agité, mais je vais bien, la peur n’est pas encore entrée en moi”. La collaboratrice fait partie du segment de la population à haut risque et est qu’au-delà d’être diabétique, elle vit avec son mari Miguel qui travaille dans le secteur de la santé, il a donc été recommandé qu’elle ne quitte en aucun cas son domicile pour éviter être infecté par COVID-19. À cet égard, qu’elle a eu avec Jorge Javier Vázquez et dans laquelle nous l’avons vue visiblement émue Il a également expliqué qu’il «réparait des armoires» et lisait de nombreux livres. Malgré tout, elle a avoué s’inquiéter pour sa mère, qui vit seule à Benidorm.

Rencontre virtuelle des collaborateurs

Jorge Javier voulait plaisanter avec le fait que si vous allez autoriser le programme à installer des caméras dans votre maison pour suivre votre journée et votre journée, une blague dont Belén a profité pour avouer qu’elle est triste de ne pas pouvoir être dans le format. “C’est la première fois que je pleure de ne pas aller travailler”, a-t-elle avoué en racontant plus tard que “j’avais ma routine, j’étais très active, j’aimais aller travailler”. Vázquez est convaincu qu’une fois la crise terminée, aucun collaborateur ne se plaindra d’aller au programme, voyant ce que vit Esteban, et il n’a pas hésité à l’appeler pour cela Mercredi 18 mars puisque ‘Save me’ a organisé une “rencontre virtuelle” à laquelle participeront tous les collaborateurs du format. L’intention est que tout le monde se connecte à partir de leur domicile respectif, tout comme le font des milliers d’Espagnols dans le monde, et c’est qu’en période de confinement, les appels vidéo de groupe sont plus à la mode que jamais.

.