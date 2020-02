Save the Internet appelle à des manifestations en faveur de la neutralité du net

La coalition Salvemos Internet, une plateforme citoyenne qui vise à informer et mobiliser les internautes sur la consultation publique relative au projet de directives de gestion du trafic de l’Institut fédéral des télécommunications (IFT), a annoncé que prendra une série de mesures de protestation contre la réforme de l’IFT le 26 février.

Selon Save Internet, le projet d’IFT permettrait aux fournisseurs d’accès à Internet de hiérarchiser les contenus payants, c’est-à-dire que les pages ou services qui paient plus bénéficieraient d’un traitement préférentiel et seraient plus visibles pour les utilisateurs. En outre, ce qui précède conduirait à la création d’une nouvelle barrière à l’entrée pour les nouveaux services, applications et contenus, qui serait reléguée tandis que celles consolidées resteraient plus visibles avec le pouvoir de l’argent. “Ce traitement discriminatoire aurait un impact néfaste sur l’écosystème Internet, sa diversité et sa pluralité.”

Ceci est indiqué dans une déclaration officielle:

La coalition Salvemos Internet, composée de plus de 30 organisations et groupes, appelle à une journée d’action pour la défense de la neutralité du Net, qui se tiendra le mercredi 26 février, avec des activités en ligne et en face à face. L’appel fait partie de la campagne de promotion de la participation des internautes à la consultation publique du projet de gestion du trafic de l’Institut fédéral des télécommunications. Ce projet viole le principe de neutralité du net et ouvre la porte à des problèmes tels que la censure, la priorisation payante, l’atteinte à la vie privée et le manque de transparence.

Depuis le lancement de Salvemos Internet, sur leur plateforme web (où vous pouvez signer une lettre contre la réforme), ils ont reçu 30 000 messages de soutien, et en ont assez pour faire plus de pression sur l’IFT. C’est pourquoi il recherche des parties intéressées pour développer du contenu, en plus de convoquer une concentration festive dans les bureaux de l’IFT 26 février prochain à 19h:

«Le 6 février, Salvemos Internet a lancé la plate-forme salvemosinternet.mx pour permettre aux utilisateurs d’envoyer plus facilement leurs commentaires sur le projet à l’IFT. Jusqu’à présent, ils ont

envoyé environ 30 mille messages à la consultation publique, qui se terminera le vendredi 6 mars. La Journée d’action appelle les organisations à émettre des positions pour défendre la neutralité du net. Il invite également les médias numériques à ouvrir des espaces de diffusion et les communautés à organiser des événements publics. De même, des actions virtuelles sont incluses, comme inciter les gens à générer du contenu numérique (vidéos, graphiques, textes) ou montrer leur soutien via les réseaux sociaux. Save Internet convoque également une concentration festive pour célébrer la diversité et la pluralité d’Internet. Le rendez-vous est à l’extérieur des bureaux de l’IFT (Insurgentes Sur # 1143, Col. Nochebuena, Del. Benito Juárez, CDMX), le mercredi 26 à 19 h 00, et mettra en vedette de la musique en direct. “

Alors ensuite 26 février Toutes les organisations affiliées à Save the Internet organiseront une manifestation publique. N’oubliez pas que si vous souhaitez exprimer votre rejet de la proposition IFT, vous pouvez le faire à partir d’ici.

.