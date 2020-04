Saveur mexicaine! Apprenez à faire de délicieux burritos à la maison

Faites de délicieux burritos dans le meilleur style mexicain dans le confort de votre maison

14 avril 2020

Le Mexique est un beau pays situé en Amérique centrale, avec une histoire incroyable comme son peuple, avec des paysages naturels incroyables, et surtout une vaste culture culinaire qui motive des millions de passionnés à voyager chaque année.

Des Mayas aux Aztèques, le Mexique a conservé une grande partie de son histoire culinaire, ses aliments sont connus dans le monde entier comme: tacos, tamales, tequila, guacamole et bien sûr burritos.

Ce dernier a suscité un grand débat et une controverse autour du nom, certains soulignent que son origine est liée à l’âne d’un vendeur de nourriture de rue de la période de la révolution mexicaine, d’autres allèguent que c’est parce que la forme de la tortilla ressemble à l’oreille d’un âne.

Quelle que soit son origine dans cet article, nous vous apprenons à le réaliser, pour cela les éléments suivants sont obligatoires

Ingrédients:

Viande

Sel et poivre

Huile d’olive

Assaisonnement à la viande (pour les burritos)

De l’eau

Sauce tomate

Poivrons et oignons

Tomates cerises

Laitue romaine

Fromage

Tortillas

Préparation:

Assaisonnez la viande avec du poivre et du sel et faites-la frire avec de l’huile d’olive, laissez-la dorer et ajoutez l’assaisonnement, couvrez d’eau et faites cuire à feu doux pendant 15 à 20 min, jusqu’à ce que l’eau s’évapore et que nous en ayons semblable à une crème de viande. Ajoutez ensuite 5 cuillères à soupe de sauce tomate.

Maintenant, nous prenons une autre poêle et faisons frire l’oignon et les poivrons coupés en lamelles de julienne, à part nous chauffons les tortillas et plaçons une couche de laitue, la suivante d’oignon et de poivrons et sur les trois cuillères à soupe de viande. Nous ajoutons plusieurs tranches de tomate cerise, saupoudrons de fromage et roulons notre omelette. Et prêt, nous pouvons manger un délicieux et délicieux burrito maison.

