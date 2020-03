Saviez-vous que la citrouille augmente la fertilité? Appréciez comment ici Prenez note!

Découvrez les avantages cachés de manger de la citrouille

30 mars 2020 14 h 59

La citrouille ou auyama est un légume qui, en raison de sa teneur élevée en fibres, vitamines et minéraux, est considéré comme très nutritif, donc dans cet article, nous vous montrerons certains avantages de sa consommation.

Aide à la fertilité: Une étude de la Harvard Medical School a publié une étude sur la consommation de fer d’origine végétale comme la citrouille chez les femmes à leur stade fertile entre 15 et 49 ans.

Bénéfique pour la vue: L’un des meilleurs antioxydants les plus demandés est: la vitamine C, la vitamine E et les bêta-carotènes, ceux-ci se trouvent dans la citrouille et sont recommandés pour prendre soin de la santé oculaire.

Elle est l’ennemie du cancer: Principalement, la citrouille s’est avérée avoir des avantages très positifs pour le cancer de la prostate, mais les bêta-carotènes de la citrouille ont également montré des résultats exemplaires contre le cancer du côlon.

Tension artérielle: Un apport adéquat en potassium est presque aussi important que la diminution de l’apport en sodium pour le traitement de l’hypertension, et la citrouille en contient de grandes quantités.

.