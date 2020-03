Savons de jour et coronavirus: Young & Restless, B&B, Days, GH

C’est comme si les habitants de Salem se préparaient depuis le début à une pandémie mondiale.

Alors que la crise des coronavirus arrête la production télévisuelle, Days of Our Lives, qui évitait il y a quelques mois à peine l’annulation, est peut-être la meilleure position de toute série télévisée pour traverser la tempête pas si secrète. Le vénérable soudeur NBC – qui a suspendu la production indéfiniment – tire huit mois à l’avance. En conséquence, le feuilleton contient suffisamment d’épisodes originaux pour durer jusqu’à l’automne.

Les trois autres savons de jour, The Young and the Restless et The Bold and the Beautiful et ABC’s General Hospital de CBS ont beaucoup moins de coussin. Selon des sources, Y&R et B&B avaient quatre à six semaines d’avance lorsque la production a été suspendue cette semaine, ce qui signifie que leurs puits respectifs se tariront début mai. GH, quant à lui, avait accumulé environ un mois d’épisodes lors de la fermeture de la production, ce qui prend le savon jusqu’à la fin avril.

Les quatre séries de jour n’ont pas fixé de calendrier précis pour une reprise de la production, bien que CBS réévaluerait le statut d’enregistrement de Y&R et de B&B dans deux semaines.

Les savons consommés quotidiennement peuvent-ils subir une panne prolongée? Cette question a été mise à l’épreuve pour la première fois en 1995, lorsque la couverture de jour, en direct et pendant des mois de l’O.J. Le procès Simpson a poussé les soudeurs – à l’époque, ABC, CBS et NBC abritaient chacun plusieurs – hors des airs et finalement hors de la mentalité de nombreux téléspectateurs.

