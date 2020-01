Saweetie et GALXARA se joignent à la bande originale de “Birds Of Prey” avec “Sway With Me”, influencé par le jazz

Les hymnes féminins de la bande originale de Birds of Prey continuent de se déployer, et cette fois, c’est au tour de Saweetie et GALXARA. Les deux artistes ont livré leur collaboration “Sway With Me” qui donne un clin d’œil à la norme jazz-pop “Sway”. Le film et l’album Birds of Prey arrivent tous les deux le 7 février, et Saweetie a récemment raconté en plaisantant à Variety que lorsqu’on lui a demandé de figurer sur le disque, elle s’est «évanouie».

Le rappeur de Bay Area est un fan du personnage de bande dessinée maniaque, il était donc normal qu’elle apparaisse sur la bande originale de Birds of Prey. «J’adore Harley Quinn. J’étais elle pour Halloween “, a déclaré Saweetie.” Donc, le fait que j’ai pu contribuer à quelque chose de si monumental signifie tout pour moi. “Découvrez” Sway With Me “et dites-nous ce que vous en pensez.

Paroles Quotable

Poussin super sournois (Ayy), je suis sur la liste

Toujours dans le mix, je souffle un baiser

Le mauvais garçon veut ça, le mauvais garçon ne manque pas (Haha)

Courez sur moi, je parie qu’il a compris l’essentiel (Ouais)

Harley, Harley, attrape un corps rapide

Vroom, vroom, vroom like I’m ridin ‘a Harley (Skrrt)

Mais je suis dans un Rari (Rari); désolé, pas désolé (Désolé)

Je n’ai pas dit un coup d’œil, mais je sais que les oiseaux m’ont vu

