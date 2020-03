Sayani Gupta, Auritra Ghosh et Scarlett Alice Johnson – HITC

The Good Karma Hospital saison 3 episode 1 lance de nouvelles stars dans le mix.

Le public est prêt lorsque les portes de l’hôpital Good Karma s’ouvrent à nouveau.

ITV accueille depuis longtemps une large gamme de séries dramatiques de qualité, mais nous sommes toujours prêts à en inviter davantage dans nos vies. En 2017, il est devenu très évident que le nouveau drame médical de Dan Sefton avait un grand potentiel pour l’avenir.

Avant de devenir scénariste, il a travaillé comme médecin, canalisant son expérience et ses connaissances dans des titres tels que Trust Me, et bien sûr, The Good Karma Hospital.

Les téléspectateurs étaient impatients de raconter le voyage de Ruby Walker hors du Royaume-Uni pour la saison 1 et la série a été inévitablement renouvelée.

Maintenant, nous adoptons une nouvelle génération d’épisodes pour sa troisième saison, et avec de nouveaux épisodes viennent de nouveaux personnages convaincants. Jetons donc un coup d’œil au casting de l’épisode pour nous aider à revenir.

The Good Karma Hospital Saison 3 Episode 1 Cast

Comme le souligne IMDb, les membres de la distribution de The Good Karma Hospital saison 3 épisode 1 sont listés ci-dessous:

Amrita Acharia en tant que Dr. Ruby Walker

Ritu Arya comme Barsha Nambeesan

Priyanka Bose comme Aisha

Migara Cabral comme Dinesh

James Krishna Floyd comme Dr. Gabriel Varma

Auritra Ghosh comme Manisha

Eraj Gunewardena en tant que Kapil

Sayani Gupta comme Jyoti

Nimmi Harasgama en tant qu’infirmière Mari

Darshan Jariwala en tant que Dr. Ram Nair

Scarlett Alice Johnson comme Tommy

Vaseem Kahn en tant que consultant culturel

Rajat Kapoor comme Amit

Neil Morrissey comme Greg McConnell

Amanda Redman en tant que Dr. Lydia Fonseca

Bien que les habitués de la série soient très familiers, prenons un moment pour mettre en lumière certains des nouveaux arrivants…

Pleins feux sur Sayani Gupta

Dans le rôle de Jyoti, nous avons le merveilleux Sayani Gupta, qui reprendra la partie à travers six épisodes.

La star de cinéma de 34 ans a joué dans un large éventail de films tout au long de sa carrière, en commençant par Second Marriage Dot Com (elle a joué Poonam) en 2012.

Depuis, elle a décroché des rôles dans Axone 2019 (Upsana), Article 15 (Gaura), Darkness Visible (Asha), The Hungry (Loveleen Ahuja) et plus encore.

Cependant, il convient de noter que le Good Karma Hospital ne travaille pas pour la première fois dans le monde de la télévision, car elle joue également dans Inside Edge (Rohini Raghavan), Four More Shots Please (Damini) et Kaushiki (rôle titulaire).

Les fans peuvent la suivre sur Instagram à @sayanigupta; elle compte actuellement 273 000 abonnés.

(Note de la rédaction: il s’agit d’un tournage exclusif de Hindustan Times) L’actrice de Bollywood Sayani Gupta pose lors d’un tournage de profil, le 14 octobre 2019 à New Delhi, en Inde.

Auritra Ghosh fait son apparition!

Dans l’épisode 1 de la saison 3, Auritra Ghosh joue Manisha.

Selon IMDb, elle est apparue pour la première fois dans le film Love Breakups Zindagi de 2011, dans lequel elle a abordé le rôle de Gayatri.

Elle a trouvé plus de succès dans des films ultérieurs tels que Swen de 2012 (elle a joué Riya), All the Lost Souls (Saira Sethi), M Cream (Meghna), Dharam Sankat Mein (Shraddha) et Chitrakut (Saloni).

Plus récemment, son travail dans la série de thrillers de science-fiction A.I.SHA My Virtual Girlfriend a été défendu par le public, mais si vous n’êtes pas familier avec cela, vous l’avez peut-être vue dans Ladies Room ou Holycross (Dr Rhea).

De même, vous pouvez également trouver Auritra sur Instagram à @auritrag.

Auritra Ghosh lors de la projection spéciale du film «M Cream» à Mumbai.

Scarlett Alice Johnson arrive au Good Karma Hospital

Tommy de la saison 3 est joué par nul autre que Scarlett Alice Johnson.

L’actrice anglaise de 34 ans apparaîtra tout au long de la saison et apporte avec elle une riche expérience d’écran.

Si vous êtes un fan de longue date d’EastEnders, il y a une chance que vous vous souveniez d’elle en tant que Vicky depuis 2003 (elle a repris le rôle pour 202 épisodes jusqu’en 2004).

Avance rapide jusqu’en 2008 et elle a marqué le rôle de Lexi dans le film Noel Clarke Adulthood, avec des rôles ultérieurs dans Pimp (Lizzy) en 2010 avec Danny Dyer, Panic Button (Jo) et Bruno (Naomi) en 2019.

Sur le petit écran, elle a joué dans des projets télévisés tels que Creeped Out (Leader), Call the Midwife (Olive Mawson), Loaded (Paula), Pramface (Laura Derbyshire), Big Bad World (Lucy) et Beaver Falls (PJ) .

