Sc Martin Scorsese et l’écrivain Taxi Driver s’associent pour un nouveau drame criminel

Le cinéaste rejoindra Paul Schrader, pour le nouveau drame criminel «The Card Counter», où Schrader réalisera et écrit.

Scorsese sera le producteur exécutif, tandis que Schrader dirigera le projet: la cinquième collaboration du couple, après Raging Bull, Taxi Driver, The Last Temptation Of Christ et Bringing Out The Dead.

Tiffany Haddish, Tye Sheridan, Willem Dafoe et Oscar Isaac se sont inscrits pour jouer dans le film.

Oscar Isaac jouera un joueur de cartes, tandis que Haddish abordera le rôle d’un financier de paris.

Paul Schrader écrira également le script.