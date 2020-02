«Scare Package»: 7 réalisateurs. 7 Contes de terreur. Une bande-annonce incroyablement Gory.

“Il s’agit d’un film réalisé par des gens qui aiment les films d’horreur pour les gens qui aiment les films d’horreur”, a déclaré notre propre Meredith Borders dans son examen 4 étoiles de la prochaine anthologie d’horreur Forfait peur en octobre dernier, et apporte aujourd’hui une bande-annonce farfelue et sanglante qui rend une chose assez claire: Meredith ne plaisantait pas sur le fait que celui-ci soit destiné aux fans d’horreur.

Créé par Aaron B. Koontz & Cameron Burns, Scare Package comprend sept segments de sept cinéastes différents, présentés comme un «retour éclaboussé et astucieusement intelligent qui rend hommage aux classiques de l’horreur, explorant et subvertissant différents tropes de genre. Le tout sur le terrain de prédilection de tous les fans d’horreur: un magasin de vidéos à l’ancienne. »

Chad, le propriétaire de Rad Chad’s Horror Emporium, raconte une série de contes effrayants, éclaboussants de sang et joyeusement macabres dans le but d’illustrer les règles du genre d’horreur à son nouvel employé. Chaque histoire vise différents tropes, rendant hommage et subvertissant les clichés intemporels du genre bien-aimé avec un casting qui comprend Noah Segan, Baron Vaughn, Chase Williamson, Jocelyn DeBoer, Jeremy King, Dustin Rhodes et plus.

Les administrateurs incluent Emily Hagins, Baron Vaughn, Noah Segan, Chris McInroy, Anthony Cousins, Hillary & Courtney Andujar, et Aaron B. Koontz.

“Je suis un grand fan de films d’anthologie mais je savais que nous devions changer un peu le jeu”, a déclaré Koontz dans un communiqué. «Nous avons donc rassemblé ce groupe affamé de passionnés d’horreur diversifiés et super talentueux et leur avons demandé de renverser ces tropes d’horreur bien connus tout en leur rendant hommage. En fin de compte, cela a permis une expérience unique que je ne peux pas attendre que le public découvre. Ils n’ont jamais vu une anthologie comme celle-ci! “

L’anthologie méta-horreur-comédie sortira Été 2020.