Scarface dévoile le diagnostic du coronavirus | Rap-Up

Scarface est le dernier rappeur à avoir testé positif pour le coronavirus.

La légende du rap de Houston a révélé mercredi soir qu’il avait reçu un diagnostic de COVID-19. Au cours d’une entrevue avec son compagnon de groupe des Geto Boys, Willie D., Scarface a expliqué que cela avait commencé par une «démangeaison dans la gorge» avant d’avoir de la fièvre. Les choses ont rapidement dégénéré et il a été emmené aux urgences et mis des antibiotiques.

“Cela a commencé par une pneumonie dans mes deux poumons et trois ou quatre jours plus tard, mes reins ont échoué”, a déclaré le rappeur de 49 ans.

Il a également eu des vomissements et un essoufflement et a été mis en quarantaine. «Ces trois semaines ont été une épreuve. C’est la merde la plus folle que j’ai jamais faite et vue de ma vie », a-t-il déclaré. “J’ai été au point où je sentais que j’allais mourir, mon frère.”

Il avait été mis en quarantaine dans sa maison avant le diagnostic. “Je ne suis allé nulle part. Je suis chez moi », a-t-il déclaré.

Scarface a également mis fin aux théories du complot selon lesquelles des célébrités sont payées pour dire qu’elles ont le virus. «Les gens pensent que la merde est un jeu. Vous ne voulez pas jouer avec ça », a-t-il averti.

Plus tôt cette semaine, un autre rappeur de Houston, Slim Thug, a révélé qu’il avait un coronavirus. Il n’a pas connu de symptômes aussi graves que Scarface, mais a mis en garde les autres de rester en sécurité. «Je sens que je vais bien, mais vous feriez mieux de le prendre au sérieux. C’est réel ici », a-t-il dit.

D’autres célébrités ont également été diagnostiquées avec COVID-19, notamment Idris Elba, Tom Hanks et Prince Charles.