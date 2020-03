Scarlett Johansson à propos de la reprise de Black Widow ‘Avengers: Endgame’

Scarlett Johansson a commenté comment les reprises ont modifié la scène de la mort de Black Widow dans Avengers: Endgame de Marvel Studios.

En mai, Natasha Romanoff de Scarlett Johansson sera enfin mise à l’honneur dans Black Widow des Marvel Studios. Le film autonome tant attendu se déroulera entre les événements de Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War, avant que Natasha ne se sacrifie héroïquement pour s’assurer que nos héros pourraient collecter la pierre d’âme et l’utiliser avec les autres joyaux pour vaincre Thanos.

Alors que Black Widow’s Avengers: Endgame death était une scène plus intime avec juste elle et Hawkeye aux prises avec la décision de qui se sacrifierait pour la pierre, la séquence était à l’origine plus orientée vers l’action avant que les reprises ne se produisent. Comme Scarlett Johansson l’a expliqué, une version de la séquence impliquait que Natasha était pourchassée par ce qu’elle décrivait comme une «armée de créatures de type Détraqueur»:

«Je me disais:« Les parents ne nous pardonneront jamais à quoi ressemblent ces créatures. »

Bien sûr, les cinéastes ont finalement décidé de modifier la scène de la mort pour se concentrer sur la dynamique entre Natasha et Hawkeye, qui, selon Scarlett Johansson, était une décision prise pour garantir que l’impact de sa mort résonne vraiment auprès du public:

«Nous voulions partir [the audience] avec le poids de cette perte et le choc de celui-ci. “

Êtes-vous heureux que les cinéastes Avengers: Endgame aient décidé de garder le focus de la mort de Natasha sur elle et Hawkeye? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de Black Widow des Marvel Studios:

Dans le thriller d’espionnage bourré d’action des Marvel Studios, «Black Widow», Natasha Romanoff, alias Black Widow, confronte les parties les plus sombres de son registre lorsqu’une conspiration dangereuse ayant des liens avec son passé survient. Poursuivie par une force qui ne recule devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations rompues laissées dans son sillage bien avant de devenir vengeance.

Réalisé par Cate Shortland à partir d’un scénario écrit par Eric Pearson basé sur une histoire de Jac Schaeffer et Ned Benson, Black Widow des Marvel Studios met en vedette Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters et Rachel Weisz.

Source: Entertainment Weekly