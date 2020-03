Scarlett Johansson appelle accidentellement le mutant Hulk A du MCU

Les X-Men étant désormais en possession des studios Marvel après l’acquisition de Fox par Disney, l’équipe emblématique de super-héros devrait officiellement rejoindre le Univers cinématographique Marvel dans le futur proche. Bien que cela puisse prendre un bon moment avant de voir les personnages entrer dans la mêlée, les fans sont déjà excités à la perspective de voir les étudiants de Charles Xavier partager un écran avec certains des héros établis du MCU.

Jusqu’à la prise de contrôle de Fox, les problèmes de droits sur certains noms Marvel étaient incroyablement compliqués, c’est pourquoi nous avions brièvement deux Quicksilvers dans deux franchises distinctes de différents studios en même temps. Le MCU était libre d’utiliser certains de ces caractères, mais ils n’étaient pas légalement autorisés à utiliser le terme «mutants», c’est pourquoi le terme de référence pendant un certain temps était simplement de les appeler «améliorés».

Maintenant que Kevin Feige est en charge de toute la liste, il sera intéressant de voir comment la franchise de longue date traite de l’introduction de mutants dans une mythologie qui existe déjà depuis plus d’une décennie. Jusqu’à présent, nous n’avons pas encore officiellement vu de mutants dans le MCU, mais dans une récente interview pour promouvoir la veuve noire toujours pas retardée, Scarlett Johansson a utilisé le terme pour décrire Hulk lorsqu’il parlait de faire The Avengers.

Cliquer pour agrandir

Bien qu’il puisse être un glaçage innocent de la langue, le mot “ mutant ” est chargé pour les fans de X-Men et de MCU, et a probablement quelques personnes dans les coulisses de Marvel se déchirant les cheveux alors qu’ils se préparent à l’inévitable spéculation.

«Aucun de nous ne savait si ce film allait fonctionner. Cela semblait fou. Il y a un dieu nordique, il y a le personnage de Tony Stark, le playboy milliardaire, et puis il y a un scientifique mutant qui a un problème de gestion de la colère. On dirait que les gens vont adorer ça, ou ça va être un gâchis. “

De toute évidence, Johansson n’a pas seulement divulgué des informations très secrètes sur l’avenir du MCU et utilisait le mot de façon innocente, mais il marque néanmoins un rare mauvais choix de phrase pour la machine publicitaire Marvel généralement bien huilée. Dans tous les cas, les X-Men ont survécu au redémarrage avant, et ils sont maintenant entre des mains plus sûres que jamais pour leur prochaine sortie sur grand écran. Ne pariez pas sur le fait que Hulk soit dévoilé en tant que membre surprise de l’équipe.