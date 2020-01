Scarlett Johansson dit que ce film avait une nourriture «incroyable» sur le tournage grâce à Drew Barrymore

Scarlett Johansson n’est pas étrangère aux décors de cinéma. Elle a 66 crédits d’acteur et compte à son nom sur IMDb. Il est sûr de dire qu’elle a vu sa juste part du service d’artisanat, alias le département de production chargé de fournir des collations et des boissons aux acteurs et à l’équipe.

De tous les aliments que Johansson a rencontrés sur les plateaux de tournage, les offres d’un film se sont démarquées parmi les autres dans son esprit. Lors d’une interview en janvier 2013 avec le magazine Food and Wine, l’actrice de 35 ans a déclaré que la nourriture servie sur le tournage d’une comédie romantique en 2009 était “incroyable” grâce à l’actrice et productrice, Drew Barrymore.

Johansson: «Il n’est tout simplement pas que vous» avait une nourriture «incroyable»

Selon Johansson, la nourriture sur le tournage de He’s Just Not That Into You, le film basé sur le livre d’entraide du même nom de 2004, avait été parmi les meilleures.

Lorsqu’on lui a demandé: «La nourriture est-elle meilleure sur le tournage d’un film d’action à gros budget ou d’un film indépendant à petit budget?» Johansson a expliqué que cela dépendait du producteur.

“J’ai été sur de grands films où la nourriture était horrible, et j’ai fait de plus petits films où la nourriture était vraiment bonne”, a-t-elle déclaré avant d’ajouter, “Tout dépend du goût des producteurs.”

Heureusement pour elle et le reste de la distribution d’ensemble qui a joué dans la comédie romantique, notamment Ginnifer Goodwin, Jennifer Aniston, Jennifer Connelly, Ben Affleck et Bradley Cooper, ils ont eu droit à des «trucs fous» en matière de nourriture.

Drew Barrymore, Jennifer Connelly, Jennifer Aniston, Ginnifer Goodwin et Scarlett Johansson lors de la première de «Il n’est tout simplement pas que vous» le 2 février 2009 | Lester Cohen / WireImage

“J’ai travaillé avec Drew Barrymore sur He’s Just Not That Into You – elle était l’une des productrices – et la nourriture sur ce plateau était tout simplement incroyable”, a déclaré Johansson. “Chaque jour, il y avait une barre crue et un stand de tacos et une fontaine de chocolat et tout ce truc fou”, a-t-elle ajouté.

D’autres fois, elle mangeait «à peu près la même chose chaque jour»

Malheureusement pour Johansson, tous les plateaux de tournage sur lesquels elle a tourné n’ont pas eu une telle nourriture extravagante. Dans la même interview, l’actrice lauréate du Tony Award a rappelé un autre film qui servait de la nourriture à l’extrémité opposée du spectre aux acteurs et à l’équipe.

“Alors que récemment, j’ai tourné un petit film en Écosse, et nous avons fini par manger à peu près la même chose tous les jours – du poisson, des pommes de terre, du chou et d’autres légumes, le tout dans une boîte”, a déclaré Johansson.

Scarlett Johansson aux 77e Golden Globe Awards le 5 janvier 2020 | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Nous nous demandons quelle nourriture Marvel Studios avait sur le tournage de Avengers: Fin de partie 2019 et si elle était ou non comparée à la nourriture que Johansson avait sur le tournage de He’s Just Not That Into You près d’une décennie plus tôt. Nous savons que Robert Downey Jr., qui a joué Tony Stark alias Iron Man, a mangé des collations tout en filmant des scènes sans en avertir personne, mais ce n’est pas comme s’il grignotait un taco ou un fruit trempé dans du chocolat pour donner au public une indication sur ce qui se passait dans les coulisses du service d’artisanat.

Malheureusement pour les acteurs et les équipes de production du monde entier, il ne peut pas toujours y avoir de fontaine à chocolat ou de stand de tacos sur le plateau. Mais nous espérons que davantage de producteurs suivront l’exemple de Barrymore et amélioreront leur jeu culinaire.