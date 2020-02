Scarlett Johansson pourrait revenir dans un autre film MCU de phase 4 après Black Widow

Cela a pris 10 ans, mais Scarlett Johansson obtient enfin son propre film Veuve noire. L’ancienne espionne russe qui veut juste effacer le rouge de son registre a sa sortie autonome dans les salles le 1er mai et c’est une sorte d’entrée importante dans le MCU.

C’est le premier film de la franchise depuis près d’un an (Spider-Man: loin de chez soi étant le dernier), pour sa part, et à part Thor, elle est le seul membre des six Avengers originaux à avoir sa propre photo solo cette année. C’est presque comme si Marvel est venue vers elle et a dit: “Écoutez, nous vous devons, alors voici votre propre film.” D’autant plus qu’elle est morte dans Avengers: Fin de partie pour que les héros puissent obtenir la pierre d’âme.

Mais la mort n’est qu’un inconvénient à ce stade. Outre la création d’une machine à remonter le temps dans Fin du jeu, le docteur Strange continue de perfectionner ses pouvoirs et le principal d’entre eux est la capacité de jouer avec la réalité et le temps. Et comme tout bon médecin, il est curieux d’explorer ses capacités et de les améliorer.

Comme nous le savons déjà, Docteur Strange dans le Multivers de la folie verra le favori des fans de Benedict Cumberbatch commencer à explorer le multivers et rencontrer des versions alternatives de héros familiers. Et apparemment, le brouillon actuel du script – qui peut encore changer compte tenu de tous les bouleversements créatifs en cours avec le projet – pourrait voir le retour de Johansson jouer un méchant, Black Widow alternatif dans le Multivers. Du moins, selon nos sources, ceux-là mêmes qui nous ont dit que Han revenait à Fast & Furious et Transformers sont en cours de redémarrage, ce que nous savons tous les deux vrai.

Bien sûr, jouer avec nos personnages préférés et familiers dans le MCU et les bouleverser complètement est un angle intéressant à prendre, car il peut permettre à la narration de rester fraîche tout en défiant ses héros existants. Et dans le cas de Black Widow, il y a une personne déjà endommagée avec de nombreux secrets qui peuvent être explorés davantage.

Encore une fois, cependant, avec tous les bouleversements qui se déroulent dans les coulisses de Doctor Strange dans le multivers de la folie en ce moment, le plan actuel peut certainement changer. Mais même si ce n’est pas Veuve noire, il semble certain que nous verrons certainement au moins quelques visages familiers alors que Strange parcourt le Multivers et franchement, nous avons hâte de savoir qui pourrait apparaître.